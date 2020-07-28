Chia tay Lý Thần hơn 1 năm, Phạm Băng Băng lần đầu mở lòng chia sẻ chuyện tình cảm

Sao quốc tế 28/07/2020 13:34

Không mạnh mẽ như nhiều người vẫn tưởng, nữ diễn viên Phạm Băng Băng cũng từng rất đau khổ khi chia tay bạn trai cũ Lý Thần.

Phạm Băng BăngLý Thần từng là cặp đôi tuyệt đẹp của làng giải trí Hoa ngữ. Cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió, tưởng rằng họ sẽ tổ chức một hôn lễ thế kỷ dành tặng fan hâm mộ nhưng cuối tháng 6 năm 2019 cả hai bất ngờ tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của nhiều người.

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Mặc dù Phạm Băng Băng và Lý Thần chia tay khá êm ấm nhưng nữ diễn viên họ Phạm cũng vẫn rất đau khổ

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng và bạn trai cũ chia tay trong hòa bình. Sau khi chia tay cặp đôi từng đi ăn cơm chung với nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ về mối quan hệ tốt đẹp của họ. Nhìn bên ngoài ai cũng nhận thấy Phạm Băng Băng vô cùng bình thản khi chia tay Lý Thần nhưng thực tế mỹ nhân họ Phạm đã từng khóc lớn trong đêm khi kết thúc mối quan hệ này.

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Nếu không có những biến cố, có lẽ Phạm Băng Băng và Lý Thần đã có một đám cưới cổ tích

Mới đây khi trả lời phỏng vấn, nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã có những chia sẻ đầu tiên về cảm xúc của mình khi thất tình. Khi được hỏi đã từng khóc trong đêm chưa, nữ diễn viên họ Phạm liền trả lời: “Là khi thất tình”. Đây được xem là chia sẻ đầu tiên của mỹ nhân họ Phạm về chuyện tình cảm sau khi cô chia tay Lý Thần.

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Nữ diễn viên Phạm Băng Băng lần đầu chia sẻ với phóng viên rằng cô đã từng khóc lớn khi thất tình
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Sau khi chia tay Lý Thần, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên họ Phạm mở lòng 

Những chia sẻ này của Phạm Băng Băng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ. Suốt thời gian qua, Phạm Băng Băng có nhiều hoạt động để quay trở lại showbiz nhưng vẫn luôn vướng phải làn sóng tẩy chay của dư luận. Tuy nhiên, mỗi thông tin liên quan đến Phạm Băng Băng đều thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông cũng như fan hâm mộ xứ Trung.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng và Lý Thần Lý Thần Phạm Băng Băng

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