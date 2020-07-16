‘Mỹ nhân 4000 năm có một’ đánh mất hình tượng nhiều năm gây dựng chỉ trong phút chốc

Sao quốc tế 16/07/2020 07:53

Chỉ bằng vài tấm hình chưa qua chỉnh sửa, Cúc Tịnh Y đã đánh mất danh xưng ‘mỹ nhân 4000 năm có một’.

Thời gian gần đây, “mỹ nhân 4000 năm có một” Cúc Tịnh Y liên tục bị cộng đồng mạng xứ Trung “bóc phốt” gian dối. Không chỉ gây tranh cãi về chiều cao, “nàng Hàn Vân Tịch” còn vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù chưa một lần thừa nhận dao kéo nhưng khi so sánh hình ảnh hiện tại và trước đây của cô sẽ thấy được sự khác biệt rõ ràng.

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Vài năm trở lại đây Cúc Tịnh Y vẫn luôn được truyền thông Hoa ngữ gọi với cái tên 'mỹ nhân 4000 năm có một'

Chưa hết, Cúc Tịnh Y còn dùng độn vai thậm chí tóc giả để nhan sắc mình ngày càng lung linh hơn. Bên cạnh đó, những phát ngôn và hành động trên sóng truyền hình của cô thường gây tranh cãi và trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng Trung Quốc. Thời gian gần đây những chiêu trò này của “mỹ nhân 4000 năm có một” liên tục bị netizen xứ Trung bóc mẽ.

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Vậy nhưng netizen cho rằng để có được nhan sắc hiện tại Cúc Tịnh Y đều phải nhờ 'đồ giả'

Hình ảnh của Cúc Tịnh Y hoàn toàn sụp đổ khi những tấm hình chưa qua chỉnh sửa của cô tại sân bay được đăng tải mới đây. Loạt ảnh này cho thấy Cúc Tịnh Y rất thấp, thân hình khác biệt quá nhiều so với những tấm hình đã được chỉnh sửa. Nhiều người tỏ ra thất vọng và cho rằng Cúc Tịnh Y không xứng đáng với danh xưng “mỹ nhân 4000 năm có một” mà truyền thông Hoa ngữ vẫn hay gọi.

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Hình ảnh Cúc Tịnh Y chưa qua chỉnh sửa được chụp tại sân bay
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Nhìn tấm hình này, nhiều người thẳng thắn nhận xét Cúc Tịnh Y không xứng đáng với tên gọi 'mỹ nhân 4000 năm có một'
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Thời gian gần đây Cúc Tịnh Y liên tục bị 'bóc phốt'

Vài năm trở lại đây Cúc Tịnh Y gây chú ý với người hâm mộ khi được truyền thông tung hô “mỹ nhân 4000 năm có một”. Cô cũng tham gia một vài bộ phim truyền hình và đặc biệt gây ấn tượng với vai Hàn Vân Tịch trong bộ phim cổ trang “Vân Tịch Truyện”. Vậy nhưng loạt ồn ào gần đây đã khiến những cố gắng mà cô gây dựng suốt nhiều năm "đổ sông đổ bể".

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Từ khóa:   mỹ nhân 4000 năm Hàn Vân Tịch Vân Tịch Truyện

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