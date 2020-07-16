Thời gian gần đây, “mỹ nhân 4000 năm có một” Cúc Tịnh Y liên tục bị cộng đồng mạng xứ Trung “bóc phốt” gian dối. Không chỉ gây tranh cãi về chiều cao, “nàng Hàn Vân Tịch” còn vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù chưa một lần thừa nhận dao kéo nhưng khi so sánh hình ảnh hiện tại và trước đây của cô sẽ thấy được sự khác biệt rõ ràng.

Vài năm trở lại đây Cúc Tịnh Y vẫn luôn được truyền thông Hoa ngữ gọi với cái tên 'mỹ nhân 4000 năm có một'

Chưa hết, Cúc Tịnh Y còn dùng độn vai thậm chí tóc giả để nhan sắc mình ngày càng lung linh hơn. Bên cạnh đó, những phát ngôn và hành động trên sóng truyền hình của cô thường gây tranh cãi và trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng Trung Quốc. Thời gian gần đây những chiêu trò này của “mỹ nhân 4000 năm có một” liên tục bị netizen xứ Trung bóc mẽ.