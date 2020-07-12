4 mỹ nhân có diễn xuất tệ nhất làng giải trí Hoa ngữ

Mặc dù vẫn luôn bị cộng đồng mạng la ó về khả năng diễn xuất nhưng Angela Baby chỉ đứng thứ tư trong bảng danh sách này.
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Mới đây danh sách 4 nữ diễn viên có diễn xuất tệ nhất Cbiz theo bình chọn của fan hâm mộ nước ngoài đã được một trang truyền thông Trung Quốc đăng tải. Nhiều mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ có tên trong danh sách này.
Angela Baby
Bà xã Huỳnh Hiểu Minh đứng thứ 4 trong danh sách các người đẹp có diễn xuất tệ nhất Cbiz. Từ trước đến nay Angela Baby vẫn luôn khiến người xem thất vọng vì diễn xuất một màu. Cho dù có được rất nhiều kịch bản hay và có cơ hội hợp tác với nhiều nam diễn viên thực lực nhưng Angela Baby vẫn không có gì tiến bộ. Có thông tin cho rằng hiện tại Angela Baby đã giảm 90% thù lao nhưng vẫn không đạo diễn nào dám mời.
Mặc dù có rất nhiều tác phẩm để đời nhưng diễn xuất của mỹ nhân họ Dương thường gây tranh cãi. Trong danh sách những diễn viên diễn tệ nhất do người hâm mộ bình chọn, Dương Mịch đứng thứ 3.
Từng là “hảo tỷ muội” của Dương Mịch, Đường Yên cũng là một trong những diễn viên được ái mộ nhất Trung Quốc vài năm trở lại đây. Nổi tiếng là vậy nhưng diễn xuất của Đường Yên cũng không được đánh giá cao. Theo đánh giá của khán giả, Đường Yên là diễn viên có diễn xuất tệ thứ 2 trong bảng danh sách này.
Đứng đầu danh sách này là nữ diễn viên trẻ Âu Dương Na Na. Mặc dù nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc nhưng khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, Âu Dương Na Na chưa để lại vai diễn ấn tượng nào.