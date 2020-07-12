4 mỹ nhân có diễn xuất tệ nhất làng giải trí Hoa ngữ

Mặc dù vẫn luôn bị cộng đồng mạng la ó về khả năng diễn xuất nhưng Angela Baby chỉ đứng thứ tư trong bảng danh sách này.

Mới đây danh sách 4 nữ diễn viên có diễn xuất tệ nhất Cbiz theo bình chọn của fan hâm mộ nước ngoài đã được một trang truyền thông Trung Quốc đăng tải. Nhiều mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ có tên trong danh sách này.

Angela Baby

Dù sở hữu nhan sắc hơn người nhưng diễn xuất của Angela Baby vẫn không được khán giả ghi nhận

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh đứng thứ 4 trong danh sách các người đẹp có diễn xuất tệ nhất Cbiz. Từ trước đến nay Angela Baby vẫn luôn khiến người xem thất vọng vì diễn xuất một màu. Cho dù có được rất nhiều kịch bản hay và có cơ hội hợp tác với nhiều nam diễn viên thực lực nhưng Angela Baby vẫn không có gì tiến bộ. Có thông tin cho rằng hiện tại Angela Baby đã giảm 90% thù lao nhưng vẫn không đạo diễn nào dám mời.

Dương Mịch

Dương Mịch có nhiều vai diễn hay nhưng vẫn thường gây tranh cãi về diễn xuất

Mặc dù có rất nhiều tác phẩm để đời nhưng diễn xuất của mỹ nhân họ Dương thường gây tranh cãi. Trong danh sách những diễn viên diễn tệ nhất do người hâm mộ bình chọn, Dương Mịch đứng thứ 3.

Đường Yên

Đường Yên cũng không được đánh giá cao về diễn xuất dù nhan sắc có thừa

Từng là “hảo tỷ muội” của Dương Mịch, Đường Yên cũng là một trong những diễn viên được ái mộ nhất Trung Quốc vài năm trở lại đây. Nổi tiếng là vậy nhưng diễn xuất của Đường Yên cũng không được đánh giá cao. Theo đánh giá của khán giả, Đường Yên là diễn viên có diễn xuất tệ thứ 2 trong bảng danh sách này.

Âu Dương Na Na

Đầy tài năng trong lĩnh vực âm nhạc nhưng diễn xuất của Âu Dương Na Na bị đánh giá là khá tệ

Đứng đầu danh sách này là nữ diễn viên trẻ Âu Dương Na Na. Mặc dù nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc nhưng khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, Âu Dương Na Na chưa để lại vai diễn ấn tượng nào.

Angela Baby chấp nhận giảm 90% thù lao nhưng không ai dám mời, vì đâu nên nỗi? Những ngày gần đây netizen xứ Trung bất ngờ với thông tin Angela Baby chịu giảm 90% thù lao nhưng không đạo diễn nào dám mời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-my-nhan-co-dien-xuat-te-nhat-lang-giai-tri-hoa-ngu-368447.html