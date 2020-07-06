Sau Trương Hàn, Trịnh Sảng chính thức lên tiếng trước thông tin tái hợp bạn trai cũ

Trước những thông tin tái hợp tình cũ Trương Hàn, nữ diễn viên Trịnh Sảng đã chính thức lên tiếng.

Thời gian gần đây, liên tục có những thông tin cho rằng nữ diễn viên Trịnh Sảng và bạn trai cũ Trương Hàn tái hợp. Sự việc xuất phát từ chiếc nhẫn mà Trương Hàn đeo khá giống với chiếc nhẫn của Trịnh Sảng khi cô tham gia một sự kiện trước đó. Cũng từ đây cộng đồng mạng xứ Trung tìm được nhiều bằng chứng cho thấy cặp đôi “Cùng Ngắm Mưa Sao Băng” tái hợp.

Gần đây nữ diễn viên Trịnh Sảng và bạn trai cũ Trương Hàn liên tiếp vướng tin đồn tái hợp...

Đứng trước những thông tin này, ngày 5/7 phòng làm việc của Trương Hàn đăng dòng trạng thái: “Không liên lạc, không tái hợp”. Đây được xem là lời phủ nhận chuyện nối lại tình xưa với Trịnh Sảng của Trương Hàn. Không ít fan hâm mộ tỏ ra tiếc nuối cho cặp đôi trước thông tin này.

... vậy nhưng phía Trương Hàn đã lên tiếng phủ nhận

Sau đó cộng đồng mạng xứ Trung phát hiện thực ra Trịnh Sảng đã sớm phủ nhận tin đồn tái hợp với Trương Hàn. Khi một fan hâm mộ hỏi về khả năng tái hợp của Trịnh Sảng và Trương Hàn, nữ diễn viên họ Trịnh đã trả lời: “Chúng tôi đã không còn liên lạc rồi, đừng buồn nhé”.

Bản thân Trịnh Sảng đã sớm phủ nhận việc tái hợp với Trương Hàn

Trịnh Sảng khẳng định cô và Trương Hàn đã không còn liên lạc và động viên fan đừng buồn

Chuyện tình giữa Trịnh Sảng và Trương Hàn được xem là thanh xuân của nhiều netizen xứ Trung nên rất nhiều người mong muốn tin đồn này là sự thật. Vậy nhưng khi cả hai nhân vật chính đều lên tiếng phủ nhận, fan hâm mộ của cặp đôi mới thực sự tin rằng chuyện thần tượng tái hợp là điều không thể xảy ra.

Lại thêm bằng chứng cho thấy Trịnh Sảng – Trương Hàn tái hợp Động thái mới nhất của nữ diễn viên Trịnh Sảng như ngầm thông báo cô và tình cũ Trương Hàn đã tái hợp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-truong-han-trinh-sang-chinh-thuc-len-tieng-truoc-thong-tin-tai-hop-ban-trai-cu-366923.html