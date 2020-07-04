Triệu Vy quyết định ly hôn giữa lúc Huỳnh Hữu Long nợ nần chồng chất?

Chỉ một hành động nhỏ của nữ diễn viên Triệu Vy khiến nhiều người tin rằng cuộc hôn nhân của cô với doanh nhân Huỳnh Hữu Long đã kết thúc.
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Hôn nhân của nữ diễn viên Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ. Vài năm trở lại đây, hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng vẫn được cho là không êm ấm. Đặc biệt sau những ồn ào liên quan đến gian lận tài chính và nợ nần, tình cảm của vợ chồng Triệu Vy vẫn luôn vướng tin đồn rạn nứt.
Mới đây trên trang cá nhân của mình nữ diễn viên họ Triệu đã bất ngờ “dọn sạch” hình ảnh của Huỳnh Hữu Long. Những tấm hình Huỳnh Hữu Long nắm tay con gái Tiểu Tứ Nguyệt đi chơi thậm chí cả bó hoa lễ tình nhân năm ngoái Triệu Vy đăng tải nhằm xoa dịu những tin đồn về hôn nhân cũng bị cô xóa sạch. Chính hành động này của “nàng Tiểu Yến Tử” khiến nhiều người tin rằng cô và chồng đã “đường ai nấy đi”.
Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long hẹn hò từ năm 2008 rồi bí mật đăng ký kết hôn. Con gái Tiểu Tứ Nguyệt chính là kết tinh cho tình yêu của họ. Vậy nhưng năm 2018 vợ chồng Triệu Vy liên tục đối diện với những cuộc kiện tụng vì gian lận tài chính. Huỳnh Hữu Long còn bị đồn nợ nần chồng chất. Vào thời điểm đó, nhiều nguồn tin cho rằng cặp đôi nổi tiếng đã ly hôn.