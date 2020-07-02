5 cặp đôi tham gia thì 4 cặp chia tay, phải chăng hôn lễ của Huỳnh Hiểu Minh ‘có độc’?

Sao quốc tế 02/07/2020 19:06

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại bị gọi tên khi một thống kê cho thấy 5 cặp đôi tham gia hôn lễ của họ thì có tới 4 cặp chia tay.

Hôn lễ của Huỳnh Hiểu MinhAngela Baby từng là tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ. Hơn một nửa Cbiz đã tham gia hôn lễ đình đám này. Vậy nhưng mới đây, một thống kê cho thấy 5 cặp đôi tham gia đám cưới của Huỳnh Hiểu Minh thì có 4 cặp chia tay. Nhiều người đặt câu hỏi phải chăng hôn lễ của Huỳnh Hiểu Minh “có độc”?

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Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby từng tổ chức đám cưới thế kỷ

Vương Bảo Cường – Mã Dung

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Vợ chồng Vương Bảo Cường - Mã Dung kết thúc cuộc hôn nhân ầm ĩ

Cặp đôi Vương Bảo Cường – Mã Dung từng tham gia đám cưới thế kỷ của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby. Vậy nhưng sau đó không lâu cả hai ly hôn vì Mã Dung ngoại tình. Sự việc này từng gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ.

Trịnh Khải – Trình Hiểu Nguyệt

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Cặp đôi Trịnh Khải - Trình Hiểu Nguyệt cũng chia tay sau khi cùng dự hôn lễ của Huỳnh Hiểu Minh

Khi tham gia hôn lễ của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby, Trịnh Khải và Trình Hiểu Nguyệt chỉ đang hẹn hò. Vậy nhưng sau đó vài năm, cặp đôi đã lựa chọn đường ai nấy đi.

Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng

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Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng cũng ly hôn sau khi nữ diễn viên họ Lý ngoại tình

Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ đã từng cùng nhau tham dự hôn lễ của Huỳnh Hiểu Minh. Sau đó Lý Tiểu Lộ bị phát hiện ngoại tình với đàn em PG One. Cặp đôi từng được ví von hạnh phúc nhất Cbiz cuối cùng đã quyết định ly hôn.

Trương Lương Dĩnh – Phùng Kha

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Mối tình 10 năm của Trương Lương Dĩnh với Phùng Kha cũng kết thúc

Nữ ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc Trương Lương Dĩnh có mối tình 10 năm bên bạn trai Phùng Kha. Cặp đôi đã kết hôn nhưng lại ly hôn chóng vánh ngay sau đó. Trương Lương Dĩnh cũng là ca sĩ có mặt trong hôn lễ của Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh.

Trong số 5 cặp đôi từng tham gia hôn lễ thế kỷ của Huỳnh Hiểu Minh, hiện chỉ có Cao Viên Viên và Triệu Hựu Đình đang hạnh phúc viên mãn.

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Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby Huỳnh Hiểu Minh Lý Tiểu Lộ

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