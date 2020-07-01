Sau khi thành danh nhờ vai diễn Ngụy Vô Tiện trong “Trần Tình Lệnh”, mọi vấn đề riêng tư của Tiêu Chiến đều nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Như nhiều người đã biết, thời đại học Tiêu Chiến từng có một người bạn gái. Vậy nhưng ngay sau khi mỹ nam họ Tiêu giành giải “Cây chổi vàng”, một blogger đã đăng đàn tiết lộ chuyện tình cảm bí mật của anh.

Tiêu Chiến trở thành nam diễn viên gây thất vọng nhất với bộ phim 'Tru Tiên'

Ngày 30/6, một người bạn của đạo diễn quá cố Hồ Ba đăng tải một câu chuyện. Dù không chỉ đích danh nam chính trong câu chuyện này là ai nhưng mọi thông tin blogger này tiết lộ đều được cho là nhằm vào Tiêu Chiến. Theo blogger này, khi còn sống đạo diễn Hồ Ba có một người bạn gái tên là Vương Ngọc Văn. Hai người nên duyên sau khi Vương Ngọc Văn tham gia bộ phim đầu tay của Hồ Ba. Vậy nhưng sau đó không lâu, Vương Ngọc Văn thích một người khác. Sau khi Hồ Ba qua đời, cô gái này còn đến Thượng Hải để tìm người mình yêu. Theo tác giả bài viết, người mà Vương Ngọc Văn yêu chính là Tiêu Chiến.