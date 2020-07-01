Tiêu Chiến vướng tin đồn tình ái với bạn gái của một vị đạo diễn đã qua đời

Sao quốc tế 01/07/2020 19:11

Mới đây một blogger xứ Trung bất ngờ tiết lộ chuyện tình cảm giữa Tiêu Chiến và một cô gái từng là bạn gái của một đạo diễn xấu số.

Sau khi thành danh nhờ vai diễn Ngụy Vô Tiện trong “Trần Tình Lệnh”, mọi vấn đề riêng tư của Tiêu Chiến đều nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Như nhiều người đã biết, thời đại học Tiêu Chiến từng có một người bạn gái. Vậy nhưng ngay sau khi mỹ nam họ Tiêu giành giải “Cây chổi vàng”, một blogger đã đăng đàn tiết lộ chuyện tình cảm bí mật của anh.

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Tiêu Chiến trở thành nam diễn viên gây thất vọng nhất với bộ phim 'Tru Tiên'

Ngày 30/6, một người bạn của đạo diễn quá cố Hồ Ba đăng tải một câu chuyện. Dù không chỉ đích danh nam chính trong câu chuyện này là ai nhưng mọi thông tin blogger này tiết lộ đều được cho là nhằm vào Tiêu Chiến. Theo blogger này, khi còn sống đạo diễn Hồ Ba có một người bạn gái tên là Vương Ngọc Văn. Hai người nên duyên sau khi Vương Ngọc Văn tham gia bộ phim đầu tay của Hồ Ba. Vậy nhưng sau đó không lâu, Vương Ngọc Văn thích một người khác. Sau khi Hồ Ba qua đời, cô gái này còn đến Thượng Hải để tìm người mình yêu. Theo tác giả bài viết, người mà Vương Ngọc Văn yêu chính là Tiêu Chiến.

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Tiêu Chiến và Vương Ngọc Văn từng hợp tác trong một bộ phim từ năm 2016

Theo tìm hiểu, năm 2016 Tiêu Chiến và Vương Ngọc Văn từng hợp tác với nhau một lần. Thời điểm đó Tiêu Chiến vẫn chưa nổi tiếng. Bài viết này cũng nhấn mạnh sự xuất hiện của Tiêu Chiến đã khiến đạo diễn Hồ Ba suy sụp. 

Điều đáng nói là trên trang cá nhân của mình, Tiêu Chiến và Vương Ngọc Văn từng có rất nhiều hình ảnh khá giống nhau. Chính điều này làm dư luận đặt nghi vấn phải chăng Tiêu Chiến và Vương Ngọc Văn có quan hệ tình cảm trên mức bình thường.

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Trên trang cá nhân của mình Tiêu Chiến và Vương Ngọc Văn vẫn thường tương tác
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Thậm chí những hình ảnh cả hai đăng tải khá tương đồng

Ngày 12/11/2017, đạo diễn Hồ Ba tự sát. Vậy nhưng Tiêu Chiến và Vương Ngọc Văn vẫn thường tương tác trên trang cá nhân. Tháng 3/2018, phía Tiêu Chiến còn giúp Vương Ngọc Văn tuyên truyền phim mới. Điều này cho thấy mối quan hệ của hai người không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ.

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Những ồn ào gần đây chưa qua, Tiêu Chiến lại vướng phải tin đồn hẹn hò Vương Ngọc Văn

Không biết thông tin này có đáng tin cậy hay không nhưng nó ảnh hưởng khá nhiều đến tên tuổi của Tiêu Chiến. Có thể thấy, mặc dù mỹ nam họ Tiêu đã cố gắng rất nhiều để quay trở lại showbiz nhưng thị phi vẫn luôn đeo bám anh.

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Từ khóa:   Ngụy Vô Tiện Trần Tình Lệnh Tiêu Chiến và Vương Ngọc Văn

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