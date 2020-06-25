Fan hâm mộ đổ gục trước tạo hình cổ trang mới của Tiêu Chiến

Sao quốc tế 25/06/2020 10:57

Những tạo hình cổ trang mới trong game ‘Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ’ của Tiêu Chiến khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên.

Những hình ảnh mới nhất của Tiêu Chiến trong game “Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ” bất ngờ được đăng tải khiến fan hâm mộ của mỹ nam “Trần Tình Lệnh” đứng ngồi không yên. Với gương mặt rất phù hợp với tạo hình cổ trang, chàng “Ngụy Vô Tiện” trở thành người đại diện cho game “Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ”. Nhiều fan hâm mộ phải thốt lên rằng quả thực Tiêu Chiến quá hợp với tạo hình cổ trang. Ngay cả những người khó tính nhất cũng bị nhan sắc của Tiêu Chiến chinh phục.

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Những hình ảnh mới nhất của Tiêu Chiến trong tạo hình cổ trang
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Tiêu Chiến trở thành người đại diện cho game 'Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ'
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Tạo hình cổ trang của Tiêu Chiến chinh phục được cả những khán giả khó tính nhất
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Sự nghiệp bị ảnh hưởng khá nhiều sau sự việc ngày 27/2, Tiêu Chiến tích cực tham gia các hoạt động công ích
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Dù con đường trở lại vẫn rất chông gai nhưng không thể phủ nhận sức hút từ cái tên Tiêu Chiến
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Mỗi khi xuất hiện Tiêu Chiến đều trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ

Sau một thời gian trở thành mục tiêu tấn công của cộng đồng mạng, mỹ nam Tiêu Chiến dần dần quay trở lại với công việc. Anh tích cực tham gia các hoạt động công ích và nhận được nhiều lời tán dương của fan hâm mộ. Mỗi khi xuất hiện Tiêu Chiến đều trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hoa ngữ.

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 Những hành động của fan hâm mộ khiến Tiêu Chiến là nạn nhân trực tiếp của làn sóng tẩy chay
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Mặc dù vậy anh vẫn được rất nhiều khán giả ái mộ
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Hy vọng rằng với những cố gắng của mình Tiêu Chiến sẽ gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới

Nổi tiếng nhanh chóng sau thành công của “Trần Tình Lệnh”, Tiêu Chiến trở thành gương mặt được ái mộ hàng đầu của làng giải trí Trung Quốc. Vậy nhưng sự kiện ngày 27/2 do fan hâm mộ gây ra khiến sự nghiệp của Tiêu Chiến bị ảnh hưởng rất nhiều. Giờ đây mỹ nam họ Tiêu đang từng bước quay trở lại showbiz. Hy vọng rằng với những cố gắng của mình, Tiêu Chiến sẽ gặt hái được thành công trong tương lai không xa.

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Từ khóa:   mỹ nam Tiêu Chiến Trần Tình Lệnh Ngụy Vô Tiện

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