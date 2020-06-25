Fan hâm mộ đổ gục trước tạo hình cổ trang mới của Tiêu Chiến

Những tạo hình cổ trang mới trong game ‘Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ’ của Tiêu Chiến khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên.
- Hiếm hoi lắm mới xuất hiện nhưng đôi mắt của Tiêu Chiến mới là tâm điểm chú ý của fan hâm mộ
- Vừa mới ra mắt, ‘Thiên Nhai Khách’ đã bị phát hiện đạo ý tưởng phim của Tiêu Chiến
Những hình ảnh mới nhất của Tiêu Chiến trong game “Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ” bất ngờ được đăng tải khiến fan hâm mộ của mỹ nam “Trần Tình Lệnh” đứng ngồi không yên. Với gương mặt rất phù hợp với tạo hình cổ trang, chàng “Ngụy Vô Tiện” trở thành người đại diện cho game “Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ”. Nhiều fan hâm mộ phải thốt lên rằng quả thực Tiêu Chiến quá hợp với tạo hình cổ trang. Ngay cả những người khó tính nhất cũng bị nhan sắc của Tiêu Chiến chinh phục.
Sau một thời gian trở thành mục tiêu tấn công của cộng đồng mạng, mỹ nam Tiêu Chiến dần dần quay trở lại với công việc. Anh tích cực tham gia các hoạt động công ích và nhận được nhiều lời tán dương của fan hâm mộ. Mỗi khi xuất hiện Tiêu Chiến đều trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hoa ngữ.
Nổi tiếng nhanh chóng sau thành công của “Trần Tình Lệnh”, Tiêu Chiến trở thành gương mặt được ái mộ hàng đầu của làng giải trí Trung Quốc. Vậy nhưng sự kiện ngày 27/2 do fan hâm mộ gây ra khiến sự nghiệp của Tiêu Chiến bị ảnh hưởng rất nhiều. Giờ đây mỹ nam họ Tiêu đang từng bước quay trở lại showbiz. Hy vọng rằng với những cố gắng của mình, Tiêu Chiến sẽ gặt hái được thành công trong tương lai không xa.