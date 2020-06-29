Tăng hơn 200 ngàn antifan trong một đêm, sóng gió của Tiêu Chiến khi nào mới kết thúc?

Mặc dù đã dần dần quay trở lại với công việc nhưng sóng gió vẫn liên tiếp đến với Tiêu Chiến.

Những nỗ lực của Tiêu Chiến đã được đền đáp phần nào khi MV về đề tài chống dịch tham gia cùng Thành Long, Huỳnh Hiểu Minh, Ngô Kinh, Đồng Lệ Á… được những trang truyền thông lớn như Nhật Báo Nhân Dân chia sẻ. Mặc dù MV này được đăng tải từ vài tháng trước nhưng ngày 28/6 một số trang truyền thông mới chia sẻ lại và gây chú ý khi hình ảnh Tiêu Chiến xuất hiện khá nhiều.

MV về đề tài chống dịch có Tiêu Chiến tham gia được các trang truyền thông đồng loạt chia sẻ Sau khi bị cộng đồng mạng đồng loạt tẩy chay vì hành vi của fan hâm mộ, mỹ nam Tiêu Chiến đã dần dần quay trở lại với công việc. Anh tích cực tham gia các hoạt động công ích và nhận được vô số lời khen ngợi. Tuy nhiên, bên cạnh đó lượng antifan của Tiêu Chiến cũng ngày một tăng lên. Cách đây vài ngày, một nữ antifan tuyên bố cô đang nắm trong tay rất nhiều bí mật của Tiêu Chiến và sẽ công khai bóc mẽ vào ngày 27/6. Nguyên nhân dẫn tới hành động này là do fan của Tiêu Chiến mắng chửi người cha đã mất của cô. Do đó, antifan này trút hết giận dữ lên đầu mỹ nam Trần Tình Lệnh.

Vậy nhưng lượng antifan của Tiêu Chiến cũng tăng lên nhanh chóng Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến phải nhận những lời đe dọa từ antifan. Rất nhiều người đợi đến ngày 27/6 để xem antifan này "bóc phốt" gì về Tiêu Chiến. Vậy nhưng những gì cô gái này tiết lộ lại không thuyết phục và thiếu độ tin cậy. Theo tìm hiểu, vì tiền nên cô ta đã dựng chuyện nắm trong tay bí mật của Tiêu Chiến để thu hút sự chú ý. Điều đáng nói là sau khi đăng tải, lượng người theo dõi antifan này nhanh chóng đạt mức 200 ngàn người. Điều này đồng nghĩa với việc lượng antifan của mỹ nam họ Tiêu cũng tăng lên chóng mặt trong một khoảng thời gian rất ngắn. Dù rất cố gắng để quay trở lại nhưng những khó khăn vẫn liên tục bủa vây Tiêu Chiến Dù đã cố gắng làm việc trở lại và tích cực tham gia các hoạt động công ích nhưng những sóng gió vẫn còn bủa vây Tiêu Chiến. Nhiều fan hâm mộ hy vọng trong thời gian tới Tiêu Chiến sẽ vượt qua khó khăn và có được nhiều thành tích trong sự nghiệp.

Fan hâm mộ đổ gục trước tạo hình cổ trang mới của Tiêu Chiến Những tạo hình cổ trang mới trong game ‘Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ’ của Tiêu Chiến khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tang-hon-200-ngan-antifan-trong-mot-dem-song-gio-cua-tieu-chien-khi-nao-moi-ket-thuc-365255.html