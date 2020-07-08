Một hành động nhỏ cho thấy Dương Tử vẫn luôn âm thầm ủng hộ Tiêu Chiến

Động thái mới đây của nữ diễn viên Dương Tử cho thấy cô vẫn đang âm thầm ủng hộ bạn diễn Tiêu Chiến.
- Tăng hơn 200 ngàn antifan trong một đêm, sóng gió của Tiêu Chiến khi nào mới kết thúc?
- Fan hâm mộ đổ gục trước tạo hình cổ trang mới của Tiêu Chiến
Nữ diễn viên Dương Tử và mỹ nam Tiêu Chiến cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn”. Đây là một trong những bộ phim được các mọt phim Hoa ngữ chờ đợi nhất mùa hè năm nay. Vậy nhưng thời gian gần đây cả Dương Tử và Tiêu Chiến đều vướng phải những ồn ào có thể ảnh hưởng đến lịch phát sóng của bộ phim này.
Sau khi bị cộng đồng mạng bị tẩy chay, rất nhiều đồng nghiệp không dám “qua lại” với Tiêu Chiến do sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Giữa lúc ấy Dương Tử lại “trượt tay” like bài viết của Tiêu Chiến. Dù sau đó cô đã unlike nhưng hành động này khiến nhiều người cho rằng “nàng Cẩm Mịch” vẫn đang âm thầm ủng hộ Tiêu Chiến.
Không chỉ vậy, gần đây Dương Tử lại bị fan hâm mộ phát hiện đi mua trà sữa. Điều đáng nói là thương hiệu trà sữa này do Tiêu Chiến làm người đại diện. Động thái mới này càng chứng minh rằng cô vẫn đang hết lòng ủng hộ bạn diễn Tiêu Chiến. Hy vọng với sự tương tác này, cặp đôi Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ tạo hiệu ứng tốt cho bộ phim “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn”.
Bên cạnh sự ủng hộ đến từ Dương Tử, fan của Tiêu Chiến còn đón nhận khá nhiều tin vui khi những clip quảng cáo của Tiêu Chiến đã được đài Hồ Nam phát sóng. Đây được xem là hành động “mở đường” cho những bộ phim chuẩn bị phát sóng của Tiêu Chiến trong thời gian sắp tới.