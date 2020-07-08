Một hành động nhỏ cho thấy Dương Tử vẫn luôn âm thầm ủng hộ Tiêu Chiến

Nữ diễn viên Dương Tử và mỹ nam Tiêu Chiến cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn”. Đây là một trong những bộ phim được các mọt phim Hoa ngữ chờ đợi nhất mùa hè năm nay. Vậy nhưng thời gian gần đây cả Dương Tử và Tiêu Chiến đều vướng phải những ồn ào có thể ảnh hưởng đến lịch phát sóng của bộ phim này.

Dù Tiêu Chiến đang bị cộng đồng mạng tẩy chay nhưng nữ diễn viên Dương Tử vẫn âm thầm ủng hộ bạn diễn

Sau khi bị cộng đồng mạng bị tẩy chay, rất nhiều đồng nghiệp không dám “qua lại” với Tiêu Chiến do sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Giữa lúc ấy Dương Tử lại “trượt tay” like bài viết của Tiêu Chiến. Dù sau đó cô đã unlike nhưng hành động này khiến nhiều người cho rằng “nàng Cẩm Mịch” vẫn đang âm thầm ủng hộ Tiêu Chiến.