Một hành động nhỏ cho thấy Dương Tử vẫn luôn âm thầm ủng hộ Tiêu Chiến

Sao quốc tế 08/07/2020 11:46

Động thái mới đây của nữ diễn viên Dương Tử cho thấy cô vẫn đang âm thầm ủng hộ bạn diễn Tiêu Chiến.

Nữ diễn viên Dương Tửmỹ nam Tiêu Chiến cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn”. Đây là một trong những bộ phim được các mọt phim Hoa ngữ chờ đợi nhất mùa hè năm nay. Vậy nhưng thời gian gần đây cả Dương Tử và Tiêu Chiến đều vướng phải những ồn ào có thể ảnh hưởng đến lịch phát sóng của bộ phim này.

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Dù Tiêu Chiến đang bị cộng đồng mạng tẩy chay nhưng nữ diễn viên Dương Tử vẫn âm thầm ủng hộ bạn diễn

Sau khi bị cộng đồng mạng bị tẩy chay, rất nhiều đồng nghiệp không dám “qua lại” với Tiêu Chiến do sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Giữa lúc ấy Dương Tử lại “trượt tay” like bài viết của Tiêu Chiến. Dù sau đó cô đã unlike nhưng hành động này khiến nhiều người cho rằng “nàng Cẩm Mịch” vẫn đang âm thầm ủng hộ Tiêu Chiến.

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'Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn' của Dương Tử và Tiêu Chiến được đánh giá là một trong những bộ phim đáng chờ đợi nhất hè năm 2020
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Tiêu Chiến tích cực tham gia các hoạt động công ích và nhận được nhiều lời khen ngợi từ dư luận

Không chỉ vậy, gần đây Dương Tử lại bị fan hâm mộ phát hiện đi mua trà sữa. Điều đáng nói là thương hiệu trà sữa này do Tiêu Chiến làm người đại diện. Động thái mới này càng chứng minh rằng cô vẫn đang hết lòng ủng hộ bạn diễn Tiêu Chiến. Hy vọng với sự tương tác này, cặp đôi Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ tạo hiệu ứng tốt cho bộ phim “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn”.

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Dương Tử tiếp tục ủng hộ Tiêu Chiến khi đi mua trà sữa do anh làm đại diện thương hiệu
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Cô mặc kín mít chỉ để lộ hai con mắt khi đi mua trà sữa
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Từng chia sẻ rất dễ tăng cân nhưng Dương Tử lại thích uống trà sữa

Bên cạnh sự ủng hộ đến từ Dương Tử, fan của Tiêu Chiến còn đón nhận khá nhiều tin vui khi những clip quảng cáo của Tiêu Chiến đã được đài Hồ Nam phát sóng. Đây được xem là hành động “mở đường” cho những bộ phim chuẩn bị phát sóng của Tiêu Chiến trong thời gian sắp tới.

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