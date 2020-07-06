Nhan sắc được khen ngày càng ‘lên hương’ nhưng sao Triệu Lệ Dĩnh lại giống Dương Mịch thế này?

Sao quốc tế 06/07/2020 19:00

Sau khi quay trở lại với công việc, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh luôn nhận được rất nhiều lời khen từ fan hâm mộ vì nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Trước đây nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn bị antifan chê quê mùa khi làm đại diện thương hiệu cho các nhãn hàng nổi tiếng. Vậy nhưng sau khi sinh con và quay trở lại với công việc, phong cách thời trang của Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi rất nhiều. Cô tích cực luyện tập và khiến không ít người phải ghen tị vì nhan sắc ngày càng trẻ trung của mình.

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Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh ngày càng trẻ trung và xinh đẹp
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Bộ ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng
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Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng bộ ảnh của Triệu Lệ Dĩnh có phần na ná với những tấm hình của Dương Mịch vài năm trước

Mới đây, nữ diễn viên họ Triệu nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng khi tung bộ ảnh mới. Nhìn những hình ảnh này, chẳng ai nghĩ rằng Triệu Lệ Dĩnh đã hơn 30 tuổi và đã sinh con. Tuy nhiên, nhiều người tinh mắt phát hiện bộ ảnh mới nhất của "nàng Hoa Thiên Cốt" có phần giống với phong cách của nữ diễn viên Dương Mịch vài năm trước.

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Là những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều sở hữu lượng fan hâm mộ khổng lồ
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Vì phong cách quá giống nhau nên fan hâm mộ của cả hai thường xảy ra tranh cãi ai 'mô phỏng' ai
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Rất nhiều hình ảnh cho thấy Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh có phong cách na ná nhau

Sự việc này khiến fan của hai bên nổ ra cuộc tranh luận tìm bằng chứng xem ai bắt chước ai. Dù chưa biết kết quả ra sao nhưng không thể phủ nhận rằng hai đại mỹ nhân Hoa ngữ có phong cách rất giống nhau.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Hoa Thiên Cốt

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