Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục ‘thiêu đốt’ mọi ánh nhìn khi khoe vòng eo con kiến

Trong một sự kiện của nhãn hàng diễn ra ngày hôm nay, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã khoe trọn vòng eo con kiến khiến dân tình "bấn loạn".

Ngày 18/6, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tham gia một sự kiện tại Thượng Hải. Khoe nhan sắc xinh đẹp trong bộ đầm màu xanh, thế nhưng vòng eo con kiến của Triệu Lệ Dĩnh mới là tâm điểm "thiêu đốt" mọi ánh nhìn. Hiện nay cụm từ “Eo Triệu Lệ Dĩnh” đang giữ vị trí số một trong hot search Weibo.

Sau khi 'Hữu Phỉ' đóng máy, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tích cực tham gia nhiều sự kiện

Nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thăng hạng

Nhìn những tấm hình này ít ai tin rằng cô đã sinh con

Nhan sắc 'gái một con' Triệu Lệ Dĩnh nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức nên duyên, những tưởng sự nghiệp của nữ diễn viên họ Triệu sẽ gặp nhiều sóng gió. Vậy nhưng ngay cả khi lập gia đình và sinh con thì cái tên Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn là tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ.

'Eo Triệu Lệ Dĩnh' hiện đang là cụm từ Top 1 trong hot search Weibo

Thời gian gần đây nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh thường tự tin khoe vòng eo con kiến của mình

Mặc dù đã sinh con nhưng nàng “Hoa Thiên Cốt” vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai. Cô liên tục ghi điểm với vòng eo con kiến và nhan sắc ngày càng thăng hạng. Sau khi bộ phim truyền hình “Hữu Phỉ” đóng máy, Triệu Lệ Dĩnh đã tiếp xúc rất nhiều dự án mới nhưng hiện tại bà xã Phùng Thiệu Phong vẫn chưa công bố dự án truyền hình tiếp theo của mình. Thay vào đó, cô tích cực tham gia các sự kiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-tiep-tuc-thieu-dot-moi-anh-nhin-khi-khoe-vong-eo-con-kien-363174.html