Muôn vàn chiêu trò sử dụng ‘đồ giả’ để được đẹp hơn của sao Hoa ngữ

Sao quốc tế 12/07/2020 14:03

Không chỉ Dương Mịch, rất nhiều nghệ sĩ hàng đầu Hoa ngữ đều phải sử dụng các phụ kiện lạ để được hoàn hảo hơn.

Mấy ngày gần đây, thông tin Dương Mịch bị phát hiện sử dụng độn mông để có được thân hình nóng bỏng hơn nhận được nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, không chỉ riêng Dương Mịch, nhiều diễn viên, nghệ sĩ hàng đầu Hoa ngữ như Angela Baby, Cúc Tịnh Y, Tiêu Chiến… đều phải sử dụng đến những dụng cụ hỗ trợ đặc biệt để nhan sắc ngày một thăng hạng.

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Dương Mịch vẫn thường khoe thân hình với đường cong nóng nỏng...
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... nhưng ít ai biết cô phải dùng dụng cụ hỗ trợ đặc biệt cho 'vòng ba'
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Angela Baby bị phát hiện bôi phấn quá nhiều trên khắp cơ thể
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Không chỉ vậy bà xã Huỳnh Hiểu Minh phải gắn thêm tóc giả
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Lưu Đào cũng mắc lỗi trang điểm khi da mặt và da cổ khác biệt quá nhiều

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Để trắng hơn, Địch Lệ Nhiệt Ba dùng phấn cho phần chân và đầu gối
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'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y phải dùng độn vai...
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... và phải dùng tóc giả để nhan sắc lung linh hơn
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Mặc dù là đàn ông nhưng Tiêu Chiến cũng vướng ồn ào mặc quần độn mông
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Những hình ảnh của Tiêu Chiến được cộng đồng mạng 'soi' rất kỹ

Dù theo đuổi cái đẹp là nhu cầu chính đáng của các nghệ sĩ nhưng phát hiện này của netizen xứ Trung đã khiến nhiều fan hâm mộ nhận ra một điều rằng con người ai cũng có khuyết điểm, thần tượng của họ cũng vậy.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Cúc Tịnh Y Angela Baby

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