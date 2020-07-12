Muôn vàn chiêu trò sử dụng ‘đồ giả’ để được đẹp hơn của sao Hoa ngữ

Không chỉ Dương Mịch, rất nhiều nghệ sĩ hàng đầu Hoa ngữ đều phải sử dụng các phụ kiện lạ để được hoàn hảo hơn.
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Mấy ngày gần đây, thông tin Dương Mịch bị phát hiện sử dụng độn mông để có được thân hình nóng bỏng hơn nhận được nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, không chỉ riêng Dương Mịch, nhiều diễn viên, nghệ sĩ hàng đầu Hoa ngữ như Angela Baby, Cúc Tịnh Y, Tiêu Chiến… đều phải sử dụng đến những dụng cụ hỗ trợ đặc biệt để nhan sắc ngày một thăng hạng.
Dù theo đuổi cái đẹp là nhu cầu chính đáng của các nghệ sĩ nhưng phát hiện này của netizen xứ Trung đã khiến nhiều fan hâm mộ nhận ra một điều rằng con người ai cũng có khuyết điểm, thần tượng của họ cũng vậy.