Được ‘mỹ nhân 4000 năm có một’ chủ động dạy hát, thái độ cự tuyệt của em trai Phạm Băng Băng gây bất ngờ

Sao quốc tế 11/06/2020 15:44

Khi được ‘mỹ nhân 4000 năm có một’ Cúc Tịnh Y chủ động dạy hát, Phạm Thừa Thừa đã có hành động khiến khán giả bất ngờ.

Thời gian gần đây Cúc Tịnh Y trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hoa ngữ khi cô liên tục bị cộng đồng mạng bóc phốt giả dối. Netizen xứ Trung tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy “mỹ nhân 4000 năm có một” thường nói dối trên sóng truyền hình.

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Nhan sắc từ khi mới tham gia showbiz của Cúc Tịnh Y

Không chỉ nói dối về chiều cao, đến tóc của người đẹp “Vân Tịch Truyện” cũng bị phát hiện là giả. Trong một chương trình truyền hình, Cúc Tịnh Y từng nói rằng đây là lần đầu tiên mình nấu ăn nên sử dụng dao rất vụng về. Thế nhưng trước đó trên trang cá nhân, cô đã có những chia sẻ về tuổi thơ sống ở nông thôn và từng đi cắt lúa mì của mình. Nếu sống ở nông thôn và nhiều lần đi cắt lúa mì, có lẽ cô sẽ không gặp khó khăn gì trong việc sử dụng dao. Chính những điều thiếu trung thực này khiến dư luận xứ Trung có cái nhìn hoàn toàn khác về người đẹp luôn được truyền thông gọi với cái tên “mỹ nhân 4000 năm có một”.

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Không chỉ khai gian chiều cao, Cúc Tịnh Y còn bị phát hiện sử dụng độn vai và ngay cả tóc cũng là tóc giả
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Cô từng khẳng định trên sóng truyền hình rằng đây là lần đầu tiên mình nấu ăn nên sử dụng dao vụng về
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Vậy nhưng trên trang cá nhân, Cúc Tịnh Y cho biết cô sống ở nông thôn và từng đi cắt lúa mì

Dường như những xui xẻo vẫn chưa buông tha Cúc Tịnh Y. Trong một chương trình truyền hình gần đây, cô lại tiếp tục gây chú ý khi chủ động dạy hát cho em trai của Phạm Băng Băng. Trước sự nhiệt tình của Cúc Tịnh Y, ánh mắt của Phạm Thừa Thừa thể hiện thái độ cự tuyệt khiến khán giả hoài nghi khả năng ca hát của “nàng Hàn Vân Tịch”.

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Cúc Tịnh Y chủ động muốn dạy hát cho Phạm Thừa Thừa...
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... nhưng ánh mắt của em trai Phạm Băng Băng cho thấy anh muốn cự tuyệt

Mặc dù tham gia ca hát từ khá sớm nhưng Cúc Tịnh Y chỉ được nhiều người biết đến sau thành công của “Vân Tịch Truyện”. Tuy nhiên gần đây cô thường xuyên bị cộng đồng mạng bóc mẽ vì thiếu trung thực. Thậm chí có người còn nhận xét: “Ngoài giới tính ra, cái gì của Cúc Tịnh Y cũng đều là giả”. Có lẽ sau bê bối này, Cúc Tịnh Y rất khó có thể giành được sự ái mộ của người hâm mộ như trước.

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Từng được ví von với tên gọi ‘mỹ nhân 4000 năm có một’ vậy nhưng nhan sắc của Cúc Tịnh Y lại luôn trở thành chủ đề đàm tiếu của dư luận.

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Từ khóa:   mỹ nhân 4000 năm Vân Tịch Truyện Phạm Thừa Thừa

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