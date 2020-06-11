Được ‘mỹ nhân 4000 năm có một’ chủ động dạy hát, thái độ cự tuyệt của em trai Phạm Băng Băng gây bất ngờ

Thời gian gần đây Cúc Tịnh Y trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hoa ngữ khi cô liên tục bị cộng đồng mạng bóc phốt giả dối. Netizen xứ Trung tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy “mỹ nhân 4000 năm có một” thường nói dối trên sóng truyền hình.

Nhan sắc từ khi mới tham gia showbiz của Cúc Tịnh Y

Không chỉ nói dối về chiều cao, đến tóc của người đẹp “Vân Tịch Truyện” cũng bị phát hiện là giả. Trong một chương trình truyền hình, Cúc Tịnh Y từng nói rằng đây là lần đầu tiên mình nấu ăn nên sử dụng dao rất vụng về. Thế nhưng trước đó trên trang cá nhân, cô đã có những chia sẻ về tuổi thơ sống ở nông thôn và từng đi cắt lúa mì của mình. Nếu sống ở nông thôn và nhiều lần đi cắt lúa mì, có lẽ cô sẽ không gặp khó khăn gì trong việc sử dụng dao. Chính những điều thiếu trung thực này khiến dư luận xứ Trung có cái nhìn hoàn toàn khác về người đẹp luôn được truyền thông gọi với cái tên “mỹ nhân 4000 năm có một”.