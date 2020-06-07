Nhan sắc 'nghiêng nước nghiêng thành' thời trẻ của 4 bà vợ vua sòng bạc Hà Hồng Sân

Cuộc sống chốn ‘hậu cung’ với 4 bà vợ và 17 người con của vua sòng bạc Hà Hồng Sân vẫn luôn là chủ đề được báo giới Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.

Hà Hồng Sân là tỷ phú ngành sòng bạc tại Ma Cao. Ông đã xây dựng một đế chế riêng trong sự nghiệp của mình. Ngày 26/5 vừa qua, ông vua sòng bạc đã kết thúc cuộc đời truyền kỳ ở tuổi 98. Ngoài sự nghiệp lừng lẫy, Hà Hồng Sân còn được truyền thông châu Á chú ý bởi đời tư phức tạp với 4 bà vợ và 17 người con. Sau khi ông qua đời, cuộc chiến gia tộc để tranh giành tài sản giữa những trong gia đình ông mới thực sự bắt đầu. Vua sòng bạc Hà Hồng Sân và 4 bà vợ cùng 17 người con của mình Nổi tiếng giàu có và phong lưu, vậy nên nhan sắc 4 bà vợ của Hà Hồng Sân luôn là chủ đề gây tò mò cho cộng đồng mạng. Người vợ đầu tiên của vua sòng bạc Hà Hồng Sân là Lê Uyển Hoa, nổi tiếng xinh đẹp và tài năng. Với nhan sắc của mình, Lê Uyển Hoa được phong là “đệ nhất mỹ nhân Ma Cao” thời bấy giờ. Khi 20 tuổi, vì công việc nên Hà Hồng Sân và Lê Uyển Hoa có cơ hội gặp gỡ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, chàng trai trẻ Hà Hồng Sân đã bị nhan sắc của Lê Uyển Hoa chinh phục hoàn toàn.

Nhan sắc người vợ đầu Lê Uyển Hoa của Hà Hồng Sân Trước sự theo đuổi quyết liệt của Hà Hồng Sân, 3 tháng sau mỹ nhân 18 tuổi Lê Uyển Hoa đồng ý lấy vua sòng bài sau đó sinh cho ông 4 người con 3 gái 1 trai. Vốn dĩ có thể sống hạnh phúc đến già, tuy nhiên Lê Uyển Hoa mắc trọng bệnh và qua đời vào năm 2004. Hà Hồng Sân vẫn luôn quan tâm đến bà Cả Lê Uyển Hoa Người vợ thứ hai của Hà Hồng Sân là Lam Quỳnh Anh, xuất thân trong gia đình có gia thế. Năm 14 tuổi, nhờ một điệu múa mà Lam Quỳnh Anh nhận được sự chú ý của người đàn ông 36 tuổi Hà Hồng Sân. Những điệu múa của Lam Quỳnh Anh khiến Hà Hồng Sân say đắm. Cũng vì cùng đam mê khiêu vũ nên Hà Hồng Sân và Lam Quỳnh Anh còn được gọi là “vũ đế và vũ hậu”. Với nhan sắc của mình, bà Hai thường xuyên cùng Hà Hồng Sân tham gia các hoạt động từ thiện trong và ngoài nước.

Dung nhan người vợ thứ hai Lam Quỳnh Anh của vua sòng bạc Trần Uyển Trân – người vợ thứ ba của vua sòng bài Hà Hồng Sân có xuất thân bình thường, bà từng là người chăm sóc riêng có bà Cả Lê Uyển Hoa. Sau đó tiếp xúc nhiều với Hà Hồng Sân nên cả hai phát sinh tình cảm. Năm 1985, vua sòng bài tuyên bố sống chung với Trần Uyển Trân. Như vậy bà trở thành vợ thứ ba của Hà Hồng Sân. Khác hẳn người vợ đầu và người vợ thứ hai, Trần Uyển Trân rất khiêm tốn, bà sinh cho Hà Hồng Sân 3 người con. Trần Uyển Trân luôn tập trung đến việc giáo dục và giúp 3 con trưởng thành. Bà Ba Trần Uyển Trân sinh cho Hà Hồng Sân 3 người con Năm 1986 Lương An Kỳ gặp gỡ Hà Hồng Sân trong một buổi vũ hội. Cũng giống như bà Hai, nhờ biết nhảy nên Lương An Kỳ nhận được sự chú ý của vua sòng bài và trở thành bà Tư của Hà Hồng Sân. Khi còn trẻ bà Tư cũng vô cùng xinh đẹp và khí chất. Dù tuổi tác chênh lệnh khá nhiều nhưng với nhan sắc của mình bà Tư vẫn được Hà Hồng Sân rất mực yêu chiều. Những tấm hình thời trẻ của bà Tư Lương An Kỳ Dù chênh lệch tuổi tác nhưng Hà Hồng Sân vẫn rất yêu chiều bà Tư Lương An Kỳ và Hà Hồng Sân đều có chung đam mê khiêu vũ Dù đời sống tình cảm phức tạp nhưng không thể phủ nhận, khi còn trẻ mỗi người vợ của vua sòng bạc Hà Hồng Sân đều rất xinh đẹp. Hiện tại, khi Hà Hồng Sân đã qua đời, cuộc chiến tranh giành gia sản giữa vợ con ông mới chính thức bắt đầu.

Các con chính thức trở mặt sau khi ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân qua đời được 6 ngày Sau khi vua sòng bài Hà Hồng Sân qua đời, các con của bà ba và bà tư đã có những hành động công khai cho thấy mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hai người.

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