Ngày 26/5 vua sòng bài Ma Cao Hà Hồng Sân qua đời ở tuổi 98, kết thúc cuộc đời truyền kỳ của mình. Hà Hồng Sân có 4 người vợ và 17 đứa con. Khối gia sản khổng lồ ông để lại là nguồn cơn khiến cuộc chiến tranh giành gia sản giữa các con ông bắt đầu.

Hà Du Quân và Hà Siêu Liên là hai người con của Hà Hồng Sân được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm

Trong số các con của Hà Hồng Sân thì Hà Siêu Liên và Hà Du Quân nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ vì đều có người yêu trong giới showbiz. Hà Du Quân kết hôn với siêu mẫu Ming Xi còn Hà Siêu Liên đang hẹn hò với nam diễn viên Đậu Kiêu.