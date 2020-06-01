Các con chính thức trở mặt sau khi ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân qua đời được 6 ngày

Sao quốc tế 01/06/2020 11:07

Sau khi vua sòng bài Hà Hồng Sân qua đời, các con của bà ba và bà tư đã có những hành động công khai cho thấy mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hai người.

Ngày 26/5 vua sòng bài Ma Cao Hà Hồng Sân qua đời ở tuổi 98, kết thúc cuộc đời truyền kỳ của mình. Hà Hồng Sân có 4 người vợ và 17 đứa con. Khối gia sản khổng lồ ông để lại là nguồn cơn khiến cuộc chiến tranh giành gia sản giữa các con ông bắt đầu.

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Hà Du Quân và Hà Siêu Liên là hai người con của Hà Hồng Sân được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm

Trong số các con của Hà Hồng Sân thì Hà Siêu LiênHà Du Quân nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ vì đều có người yêu trong giới showbiz. Hà Du Quân kết hôn với siêu mẫu Ming Xi còn Hà Siêu Liên đang hẹn hò với nam diễn viên Đậu Kiêu.

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Mối quan hệ giữa Hà Siêu Liên và Hà Du Quân trước đây khá tốt
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Hà Du Quân từng giúp Hà Siêu Liên giới thiệu cửa hàng mới

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Hà Siêu Liên cũng nhiều lần gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Hà Du Quân trên trang cá nhân

Trước đây khi Hà Hồng Sân còn sống, mặc dù là con cùng cha khác mẹ nhưng mối quan hệ giữa Hà Siêu Liên và Hà Du Quân rất tốt. Hà Siêu Liên từng hai lần công khai chúc mừng sinh nhật Hà Du Quân còn thiếu gia họ Hà cũng giúp Siêu Liên tuyên truyền giới thiệu cửa hàng mới.

Vậy nhưng sau khi Hà Hồng Sân qua đời được 6 ngày, Hà Du Quân – con trai của bà tư và Hà Siêu Liên – con gái của bà ba đã hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cuộc chiến tranh giành gia sản là nguyên nhân chính khiến cả hai trở mặt với nhau.

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Vậy nhưng hiện tại cả Hà Du Quân và Hà Siêu Liên không còn theo dõi nhau trên mạng xã hội
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Trước đây từng có tin đồn Ming Xi là bạn gái cũ của Đậu Kiêu, vậy nhưng nữ siêu mẫu đã phủ nhận tin đồn này

Động thái mới của Hà Du Quân và Hà Siêu Liên cho thấy mối quan hệ "cơm không lành canh không ngọt" giữa hai chị em cùng cha khác mẹ. Hiện nay, vấn đề tranh giành gia sản giữa các con của ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân luôn là chủ đề hot luôn được báo giới Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.

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Từ khóa:   Hà Du Quân Hà Siêu Liên Ming Xi

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