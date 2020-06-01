Sau khi vua sòng bài Hà Hồng Sân qua đời, các con của bà ba và bà tư đã có những hành động công khai cho thấy mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hai người.
- Ba nữ diễn viên xinh đẹp, ít thị phi nhất làng giải trí Hoa ngữ
- Tiêu Chiến chuẩn bị nhận phim mới sau nửa năm ngừng đóng phim khiến fan hâm mộ mừng rỡ
Ngày 26/5 vua sòng bài Ma Cao Hà Hồng Sân qua đời ở tuổi 98, kết thúc cuộc đời truyền kỳ của mình. Hà Hồng Sân có 4 người vợ và 17 đứa con. Khối gia sản khổng lồ ông để lại là nguồn cơn khiến cuộc chiến tranh giành gia sản giữa các con ông bắt đầu.
Trong số các con của Hà Hồng Sân thì Hà Siêu Liên và Hà Du Quân nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ vì đều có người yêu trong giới showbiz. Hà Du Quân kết hôn với siêu mẫu Ming Xi còn Hà Siêu Liên đang hẹn hò với nam diễn viên Đậu Kiêu.
Trước đây khi Hà Hồng Sân còn sống, mặc dù là con cùng cha khác mẹ nhưng mối quan hệ giữa Hà Siêu Liên và Hà Du Quân rất tốt. Hà Siêu Liên từng hai lần công khai chúc mừng sinh nhật Hà Du Quân còn thiếu gia họ Hà cũng giúp Siêu Liên tuyên truyền giới thiệu cửa hàng mới.
Vậy nhưng sau khi Hà Hồng Sân qua đời được 6 ngày, Hà Du Quân – con trai của bà tư và Hà Siêu Liên – con gái của bà ba đã hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cuộc chiến tranh giành gia sản là nguyên nhân chính khiến cả hai trở mặt với nhau.
Động thái mới của Hà Du Quân và Hà Siêu Liên cho thấy mối quan hệ "cơm không lành canh không ngọt" giữa hai chị em cùng cha khác mẹ. Hiện nay, vấn đề tranh giành gia sản giữa các con của ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân luôn là chủ đề hot luôn được báo giới Hoa ngữ đặc biệt quan tâm.