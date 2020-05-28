Những hot boy có sự nghiệp ‘thảm’ nhất Cbiz năm 2020

Sao quốc tế 28/05/2020 18:00

Với những gì xảy ra trong thời gian qua, Tiêu Chiến chính là một trong những nam diễn viên ‘thảm’ nhất của Cbiz năm 2020.

Từng được đánh giá là những “nam thần” vạn người mê của làng giải trí Hoa ngữ và có tiền đồ xán lạn, vậy nhưng những tháng đầu năm 2020 sự nghiệp của Tiêu ChiếnHoàng Cảnh Du lại bị ảnh hưởng nặng nề vì những bê bối cá nhân.

Tiêu Chiến

Nổi tiếng nhanh chóng sau thành công của “Trần Tình Lệnh”, nam diễn viên Tiêu Chiến được nhiều người biết đến. Không chỉ ở Trung Quốc, mỹ nam họ Tiêu có rất nhiều fan hâm mộ ở nước ngoài. Tưởng chừng với sự phát triển thần tốc này, Tiêu Chiến sẽ gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp.

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Sự nghiệp của Tiêu Chiến bị ảnh hưởng nặng nề sau sự kiện ngày 27/2

Vậy nhưng sự kiện ngày 27/2 ảnh hưởng rất nhiều đến nam diễn viên điển trai này. Sự nghiệp của Tiêu Chiến bị ảnh hưởng trầm trọng vì hành động của fan hâm mộ. Bị cộng đồng mạng tẩy chay, mỗi khi có thông tin liên quan đến Tiêu Chiến quay trở lại showbiz đều vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các antifan.

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Mỹ nam họ Tiêu vấp phải làn sóng tẩy chay từ cộng đồng mạng

Cho đến thời điểm hiện tại, mọi chương trình truyền hình có sự góp mặt của Tiêu Chiến đều hứng rất nhiều thị phi. Không biết nếu tình hình này tiếp tục kéo dài, sự nghiệp của mỹ nam Tiêu Chiến sẽ đi về đâu.

Hoàng Cảnh Du

Bộ phim “Định Chế Tình Yêu Cao Cấp” của Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba vốn được đánh giá rất cao trước khi phát sóng. Fan hâm mộ của Hoàng Cảnh Du hy vọng bộ phim này sẽ giúp sự nghiệp của thần tượng bước sang một trang mới.

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Hoàng Cảnh Du bị vợ cũ 'tố' ngoại tình khi phim mới chuẩn bị phát sóng

Vậy nhưng ngay trước khi bộ phim này được phát sóng, Hoàng Cảnh Du gặp phải bê bối cá nhân với vợ cũ. Vương Vũ Hinh - vợ cũ của Hoàng Cảnh Du bất ngờ tự tử và trợ lý của cô đã đăng đàn “vạch tội” nam diễn viên nổi tiếng ngoại tình, vũ phu. Cũng chính vì bê bối này khiến bộ phim mới của Hoàng Cảnh Du không gặt hái được thành công như kỳ vọng. Bên cạnh đó hình ảnh của anh cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều người cảm thấy tội nghiệp cho Địch Lệ Nhiệt Ba khi vô tình trở thành nạn nhân cùng Hoàng Cảnh Du hứng chịu hậu quả.

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Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị ảnh hưởng bởi scandal của Hoàng Cảnh Du

Dù năm 2020 chưa đi được một nửa chặng đường nhưng với những bê bối xảy ra, Tiêu Chiến và Hoàng Cảnh Du được đánh giá là hai nhân vật có sự nghiệp "thảm" nhất Cbiz năm 2020.

Sóng gió tẩy chay chưa qua, Tiêu Chiến lại bị fan cũ ‘bóc phốt’ giả tạo

Sóng gió tẩy chay chưa qua, Tiêu Chiến lại bị fan cũ ‘bóc phốt’ giả tạo

Những ồn ào liên quan đến Tiêu Chiến vẫn chưa chấm dứt khi anh bị fan cũ công khai ‘tố’ thần tượng giả tạo.

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Từ khóa:   Hoàng Cảnh Du Địch Lệ Nhiệt Ba Trần Tình Lệnh

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