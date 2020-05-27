Nữ diễn viên Preksha Mehta đã chọn cách kết thúc cuộc sống của mình khi mới 25 tuổi vì ảnh hưởng của Covid-19.

Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế toàn cầu, từ các cường quốc đến các nước nghèo trên thế giới đều bị cơn bão mang tên Covid-19 quét qua. Quốc gia có dân số đứng thứ 2 thế giới là Ấn Độ cũng bị ảnh hưởng rất lớn dù đã có những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh ngay từ đầu.

Nữ diễn viên Preksha Mehta không có việc làm và thu nhập trong nhiều tháng do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Giải trí là một trong các ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19 tại Ấn Độ. Mới đây nữ diễn viên 25 tuổi Preksha Mehta đã lựa chọn kết thúc cuộc sống của mình do không có thu nhập trong nhiều tháng. Theo QQ, Preksha Mehta là diễn viên trẻ của một công ty giải trí của Ấn Độ. Hai năm trở lại đây sự nghiệp của cô gặt hái được khá nhiều thành công.

Vậy nhưng do ảnh hưởng của Covid-19, các chương trình giải trí và sản xuất phim ảnh của Ấn Độ đã phải tạm ngưng hoạt động. Từ tháng 3 đến nay Preksha Mehta rơi vào trạng thái không có bất kỳ thu nhập nào. Ngày 27/5 nhiều hãng truyền thông đưa tin cô đã treo cổ tự sát tại nhà vào tối thứ Hai. Đến sáng hôm sau người nhà mới phát hiện. Nữ diễn viên trẻ đã ra đi mãi mãi ở tuổi 25.

Những áp lực của cuộc sống và căn bệnh trầm cảm là nguyên nhân khiến Preksha Mehta tự kết thúc cuộc đời khi mới 25 tuổi

Người nhà của Preksha Mehta cho biết khi còn sống cô đã từng mắc bệnh trầm cảm. Đặc biệt vài tháng trở lại đây Preksha Mehta luôn phải đối mặt với tình trạng không có thu nhập. Cô lo sợ sau khi hết dịch bệnh sẽ không có việc làm. Áp lực từ công việc và cuộc sống khiến tình trạng bệnh của cô ngày một nặng. Rất có thể đây là nguyên nhân khiến Preksha Mehta tự sát.

Ngoài Preksha Mehta, làng giải trí Ấn Độ còn có nhiều ngôi sao lựa chọn cái chết vì ảnh hưởng của Covid-19

Preksha Mehta không phải là trường hợp tự sát duy nhất tại Ấn Độ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước đó 10 ngày, nam diễn viên Manmeet Grewal cũng treo cổ tự tử tại nhà với lý do tương tự.

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