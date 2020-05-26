4 nam thần chuẩn bị bước sang tuổi 30 được ái mộ nhất Cbiz

Sao quốc tế 26/05/2020 06:21

Mặc dù chuẩn bị bước sang tuổi 30 nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn được xem là một trong những biểu tượng thanh xuân của giới trẻ Trung Quốc hiện nay.

Làng giải trí Hoa ngữ sản sinh ra rất nhiều nam diễn viên tài năng và điển trai. Mặc dù đã gần 30 tuổi nhưng Tiêu Chiến, Dương Dương, Trương Nghệ Hưng, Lý Hiện được xem là 4 nam thần hot nhất Cbiz hiện nay.

Dương Dương

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Gần đây Dương Dương có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp

Sinh ngày 9/9/1991, hai năm trở lại đây Dương Dương đang có bước chuyển mình quan trọng trong sự nghiệp. Dù không được săn đón như một vài năm trước nhưng anh vẫn là một trong những cái tên được yêu mến nhất tại Trung Quốc. Nếu chuyển mình thành công trong thời gian tới, anh sẽ có cơ hội hợp tác với nhiều diễn viên thực lực của Cbiz. Khi đó, chắc chắn sự nghiệp của anh sẽ gặt hái được nhiều thành công mới.

Tiêu Chiến

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Với sự trẻ trung của mình, không ai nghĩ rằng Tiêu Chiến đã gần 30 tuổi

Tiêu Chiến là cái tên được truyền thông Hoa ngữ săn đón nhất một năm trở lại đây. Sinh ngày 5/10/1991, mặc dù đã gần 30 tuổi và rất đẹp trai nhưng phải sau thành công của “Trần Tình Lệnh” nam diễn viên họ Tiêu mới thực sự nổi tiếng.

Trương Nghệ Hưng

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Trương Nghệ Hưng là một trong bốn nam thần sắp 30 tuổi được yêu mến nhất tại Trung Quốc

Trương Nghệ Hưng sinh ngày 7/10/1991. Sau khi thành công tại Hàn Quốc với vai trò ca sĩ, Trương Nghệ Hưng về nước phát triển sự nghiệp của mình. Anh dần lấn sân sang diễn xuất và từng gây ấn tượng sâu sắc với vai diễn Nhị Nguyệt Hồng trong “Lão Cửu Môn”. Giờ đây mặc dù đã gần 30 tuổi nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn tích cực tham gia nhiều show truyền hình thực tế. Anh là một trong những nam thần chuẩn bị 30 tuổi được yêu mến nhất tại Trung Quốc hiện nay.

Lý Hiện

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Một năm qua sự nghiệp của Lý Hiện gặt hái được rất nhiều thành công

Lý Hiện sinh ngày 19/10/1991. Sau thành công của bộ phim “Cá Mực Hầm Mật” cái tên Lý Hiện được nhiều người biết đến. Mặc dù tham gia showbiz từ khá lâu nhưng phải đến mùa hè năm 2019 anh mới thực sự nổi tiếng. Hiện nay Lý Hiện là một trong những diễn viên được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt săn đón.

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Từ khóa:   Dương Dương Lý Hiện Trương Nghệ Hưng

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