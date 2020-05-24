Nhiều mỹ nhân Hoa ngữ cho rằng cuộc sống sẽ bước sang trang khác nếu lấy chồng giàu, tuy nhiên cuộc sống sau cánh cửa hào môn của Hà Như Vân lại là địa ngục.
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Gần đây nữ nghệ sĩ Đài Loan Hà Như Vân và người chồng giàu có đang tiến hành thủ tục ly hôn. Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 20/5, Hà Như Vân cho biết sau khi lấy chồng hào môn cô hoàn toàn mất tự do. Khi cô muốn quay lại đóng phim vì chán cảnh suốt ngày ở nhà chăm sóc con cái và dọn dẹp nhà cửa thì mẹ chồng nói: “Nhà này không nuôi được cô sao?”.
Chỉ 2 ngày sau cuộc phỏng vấn, Hà Như Vân đưa ra thông báo mình không tự sát trên tài khoản cá nhân và nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng Hoa ngữ. Thông báo này cho thấy cô đang bị người khác uy hiếp tính mạng.
Hà Như Vân tham gia showbiz từ năm 1986 với nhiều vai diễn nổi tiếng. Năm 2003 cô từng lọt danh sách đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc của giải thưởng Kim Mã. Cùng năm đó cô kết hôn với Vương Mẫn Kỳ - con trai một gia đình giàu có tại Đài Loan. Sau khi bước chân vào hào môn, Hà Như Vân đã ngưng mọi hoạt động nghệ thuật, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình.
Nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống của Hà Như Vân. Vậy nhưng dường như bị kịch của cô diễn viên xinh đẹp mới thực sự bắt đầu. Vì mất đi ống dẫn trứng bên phải nên khả năng mang thai của Hà Như Vân rất khó khăn. Cô phải làm thụ tinh ống nghiệm 20 lần mới sinh được 2 đứa con trai.
Không chỉ có vậy, cuộc sống hôn nhân giữa Hà Như Vân và chồng cũng không hạnh phúc. Năm đầu tiên kết hôn, Vương Mẫn Kỳ đã ngoại tình với người phụ nữ khác. Vì muốn duy trì cuộc hôn nhân này nên cô đã tha thứ cho chồng.
Tuy nhiên sau đó Vương Mẫn Kỳ lại tiếp tục ngoại tình, không quan tâm gì đến con cái. Hà Như Vân chỉ là người vợ trên danh nghĩa của anh ta mà thôi. Hiện tại cô và chồng đang hoàn tất các thủ tục ly hôn. Hai bên liên tục kiện tụng để giành quyền nuôi dưỡng hai đứa con.
17 năm lấy chồng hào môn nhưng cuộc sống của Hà Như Vân không viên mãn như nhiều người vẫn tưởng. Từng hy sinh sự nghiệp để chăm lo cho gia đình vậy nhưng gần 20 năm trôi qua, hạnh phúc lại chẳng mỉm cười với cô.