Cuộc chiến không ngừng nghỉ của những ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ

Gần đây nhất, cuộc chiến tranh giành phiên vị trong “ Thanh Trâm Hành ” giữa Dương Tử và Ngô Diệc Phàm khiến fan của hai bên đấu đá quyết liệt. Fan của Dương Tử chê Ngô Diệc Phàm chỉ có ngoại hình không có diễn xuất. Trong khi đó fan của Ngô Diệc Phàm mỉa mai Dương Tử phẫu thuật thẩm mỹ. Có vẻ cuộc chiến giữa hai bên sẽ còn kéo dài đến khi “Thanh Trâm Hành” phát sóng.

Làng giải trí Hoa ngữ tồn tại nhiều thị phi. Những cuộc chiến giữa các ngôi sao hàng đầu Cbiz vẫn liên tục diễn ra. Trước đây chuyện đấu đá này chỉ xảy ra giữa nữ với nữ hoặc nam với nam. Tuy nhiên hiện nay cuộc chiến ngày càng phức tạp, nữ chính và nam chính đều tranh giành quyết liệt để có được phiên vị cao nhất.

Cũng vì tranh cãi phiên vị, Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh khá ngượng ngùng khi cùng xuất hiện trong buổi họp báo giới thiệu phim

Vài năm trước đây khi tham gia “Tru Tiên Thanh Vân Chí”, fan của Dương Tử và đàn chị Triệu Lệ Dĩnh cũng “xé” nhau vì chuyện tranh giành phiên vị. Phía Dương Tử cho rằng, theo nguyên tác, vai diễn Lục Tuyết Kỳ của Dương Tử sẽ là vai nữ chính nên phải có phiên vị cao hơn Triệu Lệ Dĩnh. Điều này khiến fan của nữ diễn viên họ Triệu nổi giận. Sự việc này chỉ kết thúc khi nhà sản xuất xác nhận Triệu Lệ Dĩnh mới là nữ chính. Vậy nhưng trong buổi họp báo giới thiệu phim, Dương Tử đã bật khóc vì không bảo vệ được fan của mình. Cùng ngày hôm đó Triệu Lệ Dĩnh bị fan của Dương Tử mắng chửi thậm tệ.

Từng là chị em khá thân nhưng sau khi cùng hợp tác, Chương Tử Di và Phạm Băng Băng bỗng dưng quay lưng lại với nhau

Trước đây Chương Tử Di và Phạm Băng Băng từng có mối quan hệ khá tốt. Thế nhưng cũng vì nảy sinh mâu thuẫn nên hai mỹ nhân hàng đầu Cbiz này đã quay lưng lại với nhau. Thời điểm đó, Chương Tử Di mời Phạm Băng Băng tham gia vào bộ phim do cô là nhà sản xuất có tên “Sophie’s Revenge”. Trong phim Phạm Băng Băng là tình địch của Chương Tử Di. Cũng từ đó hai người đẹp không còn “chị chị em em” nữa. Cho đến tận bây giờ Chương Tử Di và Phạm Băng Băng vẫn không thể cải thiện mối quan hệ này.