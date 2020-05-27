Điểm danh 5 diễn viên Hoa ngữ được người Thái đặc biệt yêu mến

Sau thành công của ‘Trần Tình Lệnh’, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành một trong những diễn viên Hoa ngữ được yêu mến nhất tại Thái Lan.

Những năm gần đây làng giải trí Hoa ngữ gặt hái được rất nhiều thành công. Phim truyền hình Hoa ngữ không những giúp truyền bá văn hóa mà còn giúp rất nhiều nghệ sĩ thành danh ngoài biên giới Trung Quốc. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch… là những cái tên được khán giả Thái Lan đặc biệt yêu mến. Tiêu Chiến là diễn viên Hoa ngữ được người Thái đặc biệt yêu thích Đứng đầu danh sách này chính là nam diễn viên Tiêu Chiến. Sau thành công của bộ phim “Trần Tình Lệnh”, sự nghiệp của mỹ nam họ Tiêu lên như diều gặp gió. Mặc dù thời gian qua Tiêu Chiến liên tục bị antifan tẩy chay nhưng dường như những sóng gió này không ảnh hưởng nhiều đến con đường phát triển của anh.

Sự nghiệp của Vương Nhất Bác cũng có sự phát triển vượt bậc sau thành công của 'Trần Tình Lệnh' Vương Nhất Bác đứng thứ 2 ngay sau Tiêu Chiến. Cũng giống như đàn anh, sự nghiệp của Vương Nhất Bác bước sang một trang mới sau thành công của “Trần Tình Lệnh”. Dù còn khá trẻ nhưng Vương Nhất Bác đã có cơ hội hợp tác với những diễn viên nổi đình nổi đám như Triệu Lệ Dĩnh, Trần Hiểu… Vương Nhất Bác được dự đoán sẽ trở thành một trong những nghệ sĩ hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ trong những năm sắp tới. Người Thái Lan đặc biệt ái mộ nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba cũng dành được sự ái mộ đặc biệt của người Thái, cô đứng thứ 3 trong bảng danh sách này. Mặc dù không được đánh giá cao về mặt diễn xuất nhưng nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn là thứ vũ khí lợi hại giúp cô chinh phục được những khán giả khó tính nhất.

Dương Mịch đứng thứ 4 trong bảng danh sách này Đứng ngay sau Địch Lệ Nhiệt Ba là Dương Mịch. Mặc dù thời gian gần đây nữ diễn viên họ Dương không có tác phẩm nào gây chú ý nhưng những vai diễn trước đây có sự tham gia của cô luôn được người Thái đánh giá rất cao. Mặc dù thời gian qua Triệu Lệ Dĩnh không có tác phẩm mới nhưng cô vẫn luôn là một trong những ngôi sao Hoa ngữ được khán giả ái mộ nhất Cũng giống như Dương Mịch, mặc dù đã kết hôn và sinh con nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn là một trong những nghệ sĩ Hoa ngữ sở hữu lượng fan khổng lồ. Đặc biệt, những kịch bản mà nữ diễn viên họ Triệu lựa chọn đều được đánh giá là có tiềm năng. Chính điều này giúp sức hút từ cái tên Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ hạ nhiệt.

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