Những bộ phim truyền hình Hoa ngữ từng ầm ĩ về việc tranh giành phiên vị

Sao quốc tế 09/06/2020 07:03

Ngoài ‘Thanh Trâm Hành’ của Dương Tử, làng giải trí Hoa ngữ còn rất nhiều bộ phim truyền hình từng ầm ĩ về vấn đề phiên vị.

Thời gian gần đây vấn đề tranh giành phiên vị giữa Dương Tử và Ngô Diệc Phàm trong “Thanh Trâm Hành” là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngay từ khi mới công bố danh sách diễn viên chính, cuộc chiến phiên vị giữa các fan của hai diễn viên nổi tiếng đã diễn ra vô cùng gay gắt. Vậy nhưng đây không phải là bộ phim truyền hình Hoa ngữ duy nhất xảy ra sự việc này.

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Từ khi 'Thanh Trâm Hành' khởi quay đến nay, fan của Dương Tử và Ngô Diệc Phàm luôn xảy ra tranh cãi về vấn đề phiên vị

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

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Cuộc chiến phiên vị giữa Dương Dương và Trịnh Sảng cũng từng xảy ra

Nhiều năm trước bộ phim “Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên” của Dương Dương và Trịnh Sảng cũng từng vấp phải vấn đề tranh chấp phiên vị giữa hai diễn viên chính. Mặc dù thành công mỹ mãn nhưng đến tận thời điểm hiện tại fan của cả hai vẫn luôn xảy ra tranh cãi về phiên vị của thần tượng trong bộ phim này.

Hạnh Phúc Trong Tầm Tay

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Đang phát sóng nhưng fan của Địch Lệ Nhiệt Ba không muốn tuyên truyền cho 'Hạnh Phúc Trong Tầm Tay'

Bộ phim truyền hình đang được phát sóng “Hạnh Phúc Trong Tầm Tay” cũng xảy ra cuộc chiến tranh giành phiên vị giữa fan của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du. Trước thời điểm bộ phim công chiếu, fan của Địch Lệ Nhiệt Ba còn thẳng thừng từ chối tuyên truyền cho bộ phim vì thần tượng không phải “nhất phiên”.

Trần Tình Lệnh

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Đến giờ Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác mới là 'nhất phiên' trong 'Trần Tình Lệnh' vẫn là câu hỏi không lời đáp

Cuộc chiến phiên vị không chỉ xảy ra giữa nam chính và nữ chính mà còn xảy ra trong “Trần Tình Lệnh” – bộ phim truyền hình hai nam chính. Cho đến thời điểm hiện tại, Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác mới là “nhất phiên” của bộ phim này vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi.

Tru Tiên Thanh Vân Chí

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Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh cũng từng xảy ra xích mích vì vấn đề phiên vị trong 'Tru Tiên Thanh Vân Chí'

Cuộc chiến “nhất phiên” giữa Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử trong “Tru Tiên Thanh Vân Chí” năm đó cũng từng là chủ đề gây tranh cãi. Chỉ đến khi nhà sản xuất chính thức thông báo Triệu Lệ Dĩnh mới là “nhất phiên” thì những ồn ào này mới hạ nhiệt.

Dương Tử rời đoàn phim, ‘Thanh Trâm Hành’ thực hiện ‘hợp đồng âm dương’ với Ngô Diệc Phàm?

Dương Tử rời đoàn phim, ‘Thanh Trâm Hành’ thực hiện ‘hợp đồng âm dương’ với Ngô Diệc Phàm?

Fan Dương Tử hoài nghi đoàn phim ‘Thanh Trâm Hành’ và Ngô Diệc Phàm âm thầm thực hiện ‘hợp đồng âm dương’.

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Từ khóa:   Dương Tử Tiêu Chiến Trần Tình Lệnh

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