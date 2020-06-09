Cộng đồng mạng xót xa khi biết nguyên nhân thực sự khiến Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ 'tái hợp'

Cuối năm 2017, Lý Tiểu Lộ bị phát hiện ngoại tình. Từ đó về sau cô và Giả Nãi Lượng không còn xuất hiện cùng nhau. Động thái này của cặp đôi từng khiến cộng đồng mạng nghi ngờ tình cảm của cả hai. Thời gian đó Giả Nãi Lượng vẫn thường xuyên bảo vệ Lý Tiểu Lộ nhưng những hành động của nữ diễn viên họ Lý lại khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm.

Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng từng có một gia đình hạnh phúc

Đến tháng 10 năm ngoái, những video tình cảm của Lý Tiểu lộ và PG One được đăng tải. Khi đó, Giả Nãi Lượng mới thông báo anh và Lý Tiểu Lộ đã hoàn tất các thủ tục ly hôn. Từ đó về sau cả hai đều có cuộc sống riêng. Giả Nãi Lượng không còn hài hước như trước và rất ít khi xuất hiện nơi đông người. Trong khi đó, Lý Tiểu Lộ vẫn thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân và nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ.