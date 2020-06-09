Cộng đồng mạng xót xa khi biết nguyên nhân thực sự khiến Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ 'tái hợp'

Sao quốc tế 09/06/2020 11:51

Những người thạo tin đã hé lộ lý do thực sự khiến Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng gặp gỡ sau thời gian dài ly hôn.

Cuối năm 2017, Lý Tiểu Lộ bị phát hiện ngoại tình. Từ đó về sau cô và Giả Nãi Lượng không còn xuất hiện cùng nhau. Động thái này của cặp đôi từng khiến cộng đồng mạng nghi ngờ tình cảm của cả hai. Thời gian đó Giả Nãi Lượng vẫn thường xuyên bảo vệ Lý Tiểu Lộ nhưng những hành động của nữ diễn viên họ Lý lại khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm.

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Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng từng có một gia đình hạnh phúc

Đến tháng 10 năm ngoái, những video tình cảm của Lý Tiểu lộ và PG One được đăng tải. Khi đó, Giả Nãi Lượng mới thông báo anh và Lý Tiểu Lộ đã hoàn tất các thủ tục ly hôn. Từ đó về sau cả hai đều có cuộc sống riêng. Giả Nãi Lượng không còn hài hước như trước và rất ít khi xuất hiện nơi đông người. Trong khi đó, Lý Tiểu Lộ vẫn thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân và nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ.

Gần đây truyền thông Hoa ngữ bắt gặp Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ lần đầu gặp gỡ sau khi ly hôn. Được biết Giả Nãi Lượng đến nhà vợ cũ để thăm con gái. Anh chơi đùa với bé Điềm Hinh trong khi Lý Tiểu Lộ đứng bên cạnh, không khí vô cùng ấm áp.

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Giả Nãi Lượng đến nhà Lý Tiểu Lộ thăm con gái
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Bé Điềm Hinh hạnh phúc trong vòng tay Giả Nãi Lượng
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Đây là lần đầu tiên Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng được phát hiện gặp mặt sau khi ly hôn

Ngày 6/6 Giả Nãi Lượng lại bị phát hiện xuất hiện ở nhà của Lý Tiểu Lộ. Lần này anh đưa Điềm Hinh về nhà nhưng không thấy vợ cũ xuất hiện. Một vài người thạo tin cho hay, sở dĩ Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ có thể gác bỏ chuyện quá khứ để đồng ý gặp mặt là do bé Điềm Hinh.

Theo đó, chuyện bố mẹ ly hôn đã gây tổn thương tâm lý cho con gái Điềm Hinh. Khi phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, cả hai đã dần tỉnh ngộ. Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng vội vã sắp xếp cuộc gặp gỡ, tạo không khí gia đình ấm áp để giúp con gái dần ổn định tâm lý.

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Có vẻ như việc bố mẹ ly hôn ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của bé Điềm Hinh

Đây mới chính là nguyên nhân thực sự khiến Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng gặp mặt. Biết được nguyên nhân, nhiều người không khỏi xót xa cho hoàn cảnh hiện tại của bé Điềm Hinh. Nếu không có bê bối ngoại tình của Lý Tiểu Lộ thì giờ đây Điềm Hinh vẫn còn một gia đình hạnh phúc đầy đủ cả bố và mẹ.

Sau khi ly hôn vì ngoại tình, Lý Tiểu Lộ bị bố mẹ ép đi xem mắt

Sau khi ly hôn vì ngoại tình, Lý Tiểu Lộ bị bố mẹ ép đi xem mắt

Theo một nguồn tin, sau khi Lý Tiểu Lộ ly hôn, bố mẹ đã cố gắng sắp đặt để cô và một người đàn ông giàu có hẹn hò.

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