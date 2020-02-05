Theo một nguồn tin, sau khi Lý Tiểu Lộ ly hôn, bố mẹ đã cố gắng sắp đặt để cô và một người đàn ông giàu có hẹn hò.

Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng từng có một gia đình hạnh phúc khiến cả Cbiz phải ngưỡng mộ. Vậy nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sau khi báo chí phanh phui chuyện Lý Tiểu Lộ ngoại tình với đàn em PG One, cặp đôi Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng đã "đường ai nấy đi". Đứa con chung được Lý Tiểu Lộ nuôi dưỡng.

Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng từng có một gia đình hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ

Từ một ngôi sao được rất nhiều người yêu mến, Lý Tiểu Lộ bị dư luận Trung Quốc mắng chửi dữ dội vì thói lẳng lơ. Đứng trước làn sóng tẩy chay của khán giả, Lý Tiểu Lộ từng chia sẻ rằng đã có lúc cô muốn kết thúc cuộc sống của mình. Sau khi những clip mặn nồng của Lý Tiểu Lộ và PG One được đăng tải trên mạng, cô và tình trẻ một lần nữa hứng chịu búa rìu dư luận. Sau lần đó, cả Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng mới lên tiếng về việc đã hoàn tất mọi thủ tục ly hôn.

Vì thói lẳng lơ của mình, Lý Tiểu Lộ đã đánh mất tất cả

Mới đây trang Sohu đưa tin Lý Tiểu Lộ được bố mẹ sắp xếp đi xem mắt. Đối tượng họ chọn là một người đàn ông có địa vị xã hội và rất giàu có. Vì lo lắng con gái đã lớn tuổi nên bố mẹ của nữ diễn viên họ Lý đã sắp xếp cuộc hẹn này. Vậy nhưng Lý Tiểu Lộ vẫn còn muốn chơi bời nên không mấy chú ý đến người đàn ông kia. Đặc biệt bên cạnh cô lúc nào cũng có nhiều chàng trai trẻ bao vây nên cô không mặn mà với chuyện đi xem mắt.

Sau khi con gái ly hôn, bố mẹ Lý Tiểu Lộ tạo điều kiện để cô và một người đàn ông giàu có qua lại

Ngay sau khi những thông tin này được đăng tải, rất nhiều netizen đã có những bình luận mỉa mai hướng về vợ cũ của Giả Nãi Lượng: “Thật may cho người đàn ông đó”, “Nếu như cô Lộ vẫn muốn chơi bời thì không nên lập gia đình nữa”, “Bây giờ cô ấy mới sống thật với bản chất của mình”… Hiện phía Lý Tiểu Lộ chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước thông tin này.

Sau khi tuyên bố ly hôn, Lý Tiểu Lộ tiết lộ từng có ý định tự sát vì sức ép dư luận Cuối cùng vợ chồng Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng cũng tuyên bố chính thức ly hôn sau bê bối ngoại tình của nữ diễn viên họ Lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-ly-hon-vi-ngoai-tinh-ly-tieu-lo-bi-bo-me-ep-di-xem-mat-350113.html