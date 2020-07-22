Những mỹ nhân Hoa – Hàn ngày càng xinh đẹp hậu ly hôn

Sao quốc tế 22/07/2020 12:29

Sau khi ly hôn với Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo ngày càng trẻ trung và xinh đẹp.

Ly hôn là chuyện thường xảy ra trong giới giải trí. Nhiều nghệ sĩ vì ly hôn mà đánh mất sự nghiệp nhưng cũng không ít người ngày một thành công và xinh đẹp hơn hậu "đường ai nấy đi".

Song Hye Kyo

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Sau khi ly hôn với Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo ngày càng trẻ trung và xinh đẹp

Người đầu tiên được nhắc đến đó chính là nữ diễn viên Song Hye Kyo. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh với Song Joong Ki, Song Hye Kyo tích cực tham gia các sự kiện. Cô dần dần lấy lại thăng bằng và ngày một xinh đẹp, trẻ trung hơn.

Trương Vũ Kỳ

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Trương Vũ Kỳ từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ

Nổi tiếng xinh đẹp nhưng Trương Vũ Kỳ từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Hiện tại cô vẫn đang độc thân. Mặc dù đã hai lần đò và vướng nhiều thị phi nhưng người đẹp họ Trương vẫn rất rất xinh đẹp và đầy quyến rũ.

Dương Mịch

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Sự nghiệp và nhan sắc của Dương Mịch ngày càng thăng hạng sau khi chia tay Lưu Khải Uy

Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng là một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Mặc dù đã có với nhau một đứa con nhưng Dương Mịch và chồng cũ vẫn quyết định "đường ai nấy đi". Sau khi ly hôn, nữ diễn viên họ Dương toàn tâm toàn ý chăm lo cho công việc. Cô tham gia rất nhiều các dự án truyền hình. Bên cạnh sự nghiệp thành công, sau khi ly hôn với chồng cũ, nhan sắc của Dương Mịch ngày càng thăng hạng.

Mã Y Lợi

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Cuối cùng Mã Y Lợi và Văn Chương cũng kết thúc cuộc hôn nhân của mình

Từng bị chồng cũ phản bội nhưng Mã Y Lợi vẫn cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân đó. Vậy nhưng cuối cùng vợ chồng Mã Y Lợi – Văn Chương vẫn không thể tiếp tục cùng nhau đi đến cuối con đường. Sau khi ly hôn, Mã Y Lợi được nhận xét ngày một quyến rũ và mặn mà hơn.

Thái Trác Nghiên

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Thái Trác Nghiên ngày một mặn mà và xinh đẹp hơn sau khi kết thúc với Trịnh Trung Cơ

Người đẹp Hong Kong Thái Trác Nghiên từng có một cuộc hôn nhân bí mật với Trịnh Trung Cơ. Chỉ khi hai người tuyên bố ly hôn, người hâm mộ mới biết Thái Trác Nghiên đã có chồng. Sau khi chia tay chồng cũ, Thái Trác Nghiên ngày một chín chắn và xinh đẹp hơn.

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Từ khóa:   Dương Mịch Trương Vũ Kỳ Song Joong Ki

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