Cùng con dâu đi tìm gặp người thứ ba để làm rõ mọi chuyện, mẹ chồng bỗng lặng lẽ quay về ngay khi vừa chạm mặt

Tâm sự 12/11/2026 18:00

Mẹ chồng tôi kéo tôi đi đến khách sạn mà Quân và nhân tình đang ở. Đi cùng chúng tôi còn có thêm vài người bạn của mẹ chồng. Mẹ chồng tôi rất hung dữ, vừa gào chửi vừa đập cửa xông vào.

Bố mẹ tôi và gia đình chồng có quen biết lâu năm, rất thân thiết với nhau. Đến tuổi kết hôn nhưng tôi vẫn chưa tìm được người ưng ý nên bố mẹ gợi ý tôi lấy Quân, là chồng tôi bây giờ. Mẹ tôi hay nói lúc còn nhỏ tôi rất thích chơi với Quân, nên hai bên còn hứa sẽ làm thông giao khi hai đứa trưởng thành.

Ban đầu tôi không thích Quân lắm vì tôi nghe anh yêu đương đã nhiều, không như tôi chưa từng trải. Dù lúc đó tôi được nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn nghe theo lời bố mẹ lấy Quân làm chồng. Từ khi về làm dâu, tôi được bố mẹ chồng yêu thương. Chồng tôi lúc đầu cũng thương vợ lắm. Nhưng dần dà, tôi phát hiện Quân vẫn không bỏ được thói lêu lòng. Có lần chồng say xỉn, tôi choáng váng khi nghe anh chê bai vợ không biết “lên giường” với chồng. 

Tôi chưa từng yêu đương thì sẽ không biết những chuyện chồng nói. Còn chồng tôi lại quá từng trải, thậm chí có lúc làm tôi thấy sợ. Thấy vợ nhàm chán, Quân có bồ bên ngoài. Điều này lại càng làm tôi thấy khổ sở.

Nhưng mẹ chồng tôi rất bênh con dâu, bà cũng biết tật xấu của con trai mình. Bà khuyên tôi đừng nín nhịn, còn cùng tôi đi đánh ghen để cho ả bồ kia phải thấy sợ.

Mẹ chồng tôi kéo tôi đi đến khách sạn mà Quân và nhân tình đang ở. Đi cùng chúng tôi còn có thêm vài người bạn của mẹ chồng. Mẹ chồng tôi rất hung dữ, vừa gào chửi vừa đập cửa xông vào.

Cùng con dâu đi tìm gặp người thứ ba để làm rõ mọi chuyện, mẹ chồng bỗng lặng lẽ quay về ngay khi vừa chạm mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi nhìn thấy mặt nhân tình của chồng tôi thì mẹ chồng chết sững không nói được lời nào. Ả ta hất mặt nhìn mẹ chồng tôi, còn cười mỉa nói một câu: “Sao nào tôi đã nói sẽ làm bà khổ sở mà, giờ bà đã thấy chưa?”. 

Mẹ chồng tôi tái mặt, dẫn tôi đi ra khỏi đó ngay. Sau đó, bà cũng gọi chồng tôi về, còn ép anh phải chấm dứt ngay với nhân tình. Nhưng Quân khăng khăng sẽ bỏ vợ để lấy bồ. Tôi sốc lặng khi nghe chồng nói vậy. Còn mẹ chồng tôi thì khóc không dừng. Chỉ khi gặp nhân tình của chồng, tôi mới rõ nguồn cơn câu chuyện.

Nhân tình của chồng tên là Hương, cô ấy bất ngờ hẹn gặp tôi. Hương không hề hung hăng khi nói chuyện với tôi, ngược lại rất đàng hoàng nhẹ nhàng. Cô ta kể ngày trước mẹ chồng của tôi trước khi cưới bố chồng tôi thì từng làm nhân tình của đàn ông có vợ, đó cũng là bố của Hương. Hương cũng từng cùng mẹ đi đánh ghen nhưng không thành. Bố của Hương bỏ rơi vợ con vì nhân tình, khiến mẹ của cô vì uất ức mà sinh bệnh rồi qua đời. Sau đó, bố của Hương bị nhân tình bỏ rơi, sống đơn côi tới giờ.

Hương thề sẽ trả thù nhân tình của bố, cũng chính là mẹ chồng của tôi. Cô tiếp cận rồi yêu Quân, cô ta càng không ngờ mình mang thai. Giờ cái thai đã lớn, cô ta cũng không biết phải làm sao. Nhưng Quân đã hứa sẽ cưới cô ta làm vợ.

Tôi nghe mà khóc trong lòng. Tôi chẳng làm gì sai trong câu chuyện này, vì sao tôi phải chịu nỗi đau này? Tôi nghĩ mình nên rời đi càng sớm càng tốt, tôi đã quá mệt mỏi vì bị kéo vào một mớ rối rắm này rồi.

Đưa con riêng của chồng đi chơi, câu chuyện vô tư của con trẻ khiến tôi khựng lại

Đưa con riêng của chồng đi chơi, câu chuyện vô tư của con trẻ khiến tôi khựng lại

Đến đêm tân hôn, con riêng của chồng cũng đòi ngủ cùng chúng tôi. Nó khóc lóc nhất định không chịu rời khỏi bố. Cả đêm hôm đó, tôi nhìn chồng ôm con gái ngủ thiếp đi, còn mình thì thức trắng đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bước chân vào nhà rồi lại lặng lẽ quay đi, tôi hiểu cuộc hôn nhân này đã đến hồi kết

Bước chân vào nhà rồi lại lặng lẽ quay đi, tôi hiểu cuộc hôn nhân này đã đến hồi kết

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 13/11/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Trúng số độc đắc đúng ngày 13/11/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Vừa mở cửa bước vào thấy vợ ngồi bên đàn ông lạ, khoảnh khắc ấy làm tôi sụp đổ rồi lặng lẽ quay lưng

Vừa mở cửa bước vào thấy vợ ngồi bên đàn ông lạ, khoảnh khắc ấy làm tôi sụp đổ rồi lặng lẽ quay lưng

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Nhầm tưởng chồng quay đầu khi ngày nào cũng về nhà, khoảnh khắc sự thật hé lộ làm tôi sụp đổ

Nhầm tưởng chồng quay đầu khi ngày nào cũng về nhà, khoảnh khắc sự thật hé lộ làm tôi sụp đổ

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 13/11/2026, 3 con giáp ngồi trên đống vàng, xòe tay hứng lộc, may mắn vượt trội, sự nghiệp gặt hái thành công

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 13/11/2026, 3 con giáp ngồi trên đống vàng, xòe tay hứng lộc, may mắn vượt trội, sự nghiệp gặt hái thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Mất tăm 3 năm rồi mang vàng tới xin nối lại tình xưa, khoảnh khắc thấy thứ trên tay đứa bé khiến chồng cũ tái mét mặt mày

Mất tăm 3 năm rồi mang vàng tới xin nối lại tình xưa, khoảnh khắc thấy thứ trên tay đứa bé khiến chồng cũ tái mét mặt mày

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Cùng con dâu đi tìm gặp người thứ ba để làm rõ mọi chuyện, mẹ chồng bỗng lặng lẽ quay về ngay khi vừa chạm mặt

Cùng con dâu đi tìm gặp người thứ ba để làm rõ mọi chuyện, mẹ chồng bỗng lặng lẽ quay về ngay khi vừa chạm mặt

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/11/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/11/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Chồng mở lời hỏi mượn 500 triệu để lo cho người ngoài, câu trả lời thẳng thắn của tôi khiến anh lặng người

Chồng mở lời hỏi mượn 500 triệu để lo cho người ngoài, câu trả lời thẳng thắn của tôi khiến anh lặng người

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Thần Tài phát lộc, quý nhân theo gót đúng ngày 13/11/2026, 3 con giáp 'ngập trong tiền vàng', sự nghiệp thăng chức, tăng lương, cuộc sống khấm khá

Thần Tài phát lộc, quý nhân theo gót đúng ngày 13/11/2026, 3 con giáp 'ngập trong tiền vàng', sự nghiệp thăng chức, tăng lương, cuộc sống khấm khá

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 12/11/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng trợ mệnh, vận may cực lớn, chẳng mấy chốc mà tiền vàng đầy két

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 12/11/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng trợ mệnh, vận may cực lớn, chẳng mấy chốc mà tiền vàng đầy két

Tử vi thứ Sáu 13/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Sáu 13/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Điểm danh 4 loại trái cây nhiều đường, chị em đang giảm cân cần lưu ý

Điểm danh 4 loại trái cây nhiều đường, chị em đang giảm cân cần lưu ý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng mở lời hỏi mượn 500 triệu để lo cho người ngoài, câu trả lời thẳng thắn của tôi khiến anh lặng người

Chồng mở lời hỏi mượn 500 triệu để lo cho người ngoài, câu trả lời thẳng thắn của tôi khiến anh lặng người

Đưa con riêng của chồng đi chơi, câu chuyện vô tư của con trẻ khiến tôi khựng lại

Đưa con riêng của chồng đi chơi, câu chuyện vô tư của con trẻ khiến tôi khựng lại

Chạy vội vào bệnh viện lúc nửa đêm, tôi khựng lại trước hình ảnh của chồng và đứa trẻ sơ sinh trên tay

Chạy vội vào bệnh viện lúc nửa đêm, tôi khựng lại trước hình ảnh của chồng và đứa trẻ sơ sinh trên tay

Chồng lủi thủi ôm gối xin ngủ nhờ đêm cuối trước khi ký đơn ly dị, cái kết sau đó làm tôi bất khóc

Chồng lủi thủi ôm gối xin ngủ nhờ đêm cuối trước khi ký đơn ly dị, cái kết sau đó làm tôi bất khóc

Chồng phũ phàng đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về lại nhà nội, khoảnh khắc chứng kiến cảnh tượng ấy làm tôi sụp đổ

Chồng phũ phàng đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về lại nhà nội, khoảnh khắc chứng kiến cảnh tượng ấy làm tôi sụp đổ

Nhìn chị hàng xóm lủi thủi nuôi con mà xót xa, khoảnh khắc người chồng của chị lộ diện khiến tôi sốc

Nhìn chị hàng xóm lủi thủi nuôi con mà xót xa, khoảnh khắc người chồng của chị lộ diện khiến tôi sốc