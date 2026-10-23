Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh mua căn hộ cao cấp ở Thượng Hải sau khi chuyển nhà vì con trai

Đây không phải lần đầu Huỳnh Hiểu Minh vướng tin đồn tìm mua bất động sản tại Thượng Hải. Cuối tháng 8, anh từng được cho là xuất hiện ở khu vực VIP của một văn phòng bán nhà, làm dấy lên suy đoán về việc mua căn hộ cao cấp ven sông. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận nam diễn viên đã thực hiện giao dịch, cũng như mục đích của lần đi xem nhà mới nhất.

Trong lần xuất hiện gần đây, Huỳnh Hiểu Minh diện áo phông đen, quần jeans ống rộng, đội mũ và đi giày thể thao tăng chiều cao. Sự xuất hiện của nhóm nhân viên đi cùng khiến nhiều người qua đường chú ý. Sau khi những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, không ít cư dân mạng nhận xét nam diễn viên trông trẻ hơn tuổi thật. Đôi giày tăng chiều cao cùng chiếc quần ống rộng cũng trở thành chủ đề bàn luận.

Sự việc thu hút quan tâm trong bối cảnh cuộc sống của Huỳnh Hiểu Minh có nhiều thay đổi. Hồi tháng 7, tại một sự kiện thời trang , anh tiết lộ đã chuyển cả gia đình từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Quyết định này có liên quan đến việc con trai Tiểu Hải Miên, con chung với vợ cũ Angelababy, đang học tập tại thành phố.

Nam diễn viên mong muốn có thêm thời gian đồng hành cùng con trong cuộc sống thường ngày, thay vì chỉ gặp gỡ vào những dịp nghỉ lễ. Bố mẹ anh cũng chuyển đến Thượng Hải cùng gia đình. Bên cạnh đó, Huỳnh Hiểu Minh trúng tuyển chương trình tiến sĩ tại Học viện Hý kịch Thượng Hải và bắt đầu nhập học từ tháng 9.

Trước đây, Huỳnh Hiểu Minh từng nhiều lần trở thành tâm điểm tranh luận vì hình tượng tổng tài có phần khoa trương. Câu nói “Tôi không cần bạn nghĩ thế nào, tôi chỉ cần làm theo ý mình” trong chương trình “Nhà hàng Trung Hoa” từng tạo nên trào lưu chế giễu mang tên “Minh học”.

Tuy nhiên, hình ảnh gần đây của anh lại nhận được phản hồi tích cực hơn. Trên một chuyến bay hạng thương gia, nam diễn viên xuất hiện với trang phục giản dị, vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ và thân thiện với tiếp viên. Một số khán giả cho rằng anh trở nên gần gũi, tự nhiên hơn trước.

Ngoại hình cũng là chủ đề được quan tâm khi Huỳnh Hiểu Minh từng chia sẻ về quá trình kiểm soát cân nặng, duy trì tập luyện và điều chỉnh chế độ ăn uống để phục vụ công việc diễn xuất.

Dù tin đồn mua nhà mới chưa được xác nhận, những thay đổi của Huỳnh Hiểu Minh vẫn cho thấy cuộc sống của anh đang dần gắn bó với Thượng Hải, từ việc chăm sóc con trai đến theo đuổi con đường học vấn ở tuổi gần 50.