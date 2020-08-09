Cùng là gái một con nhưng Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thắng thế trước Dương Mịch

Trong khi nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh có sự chuyển mình rõ rệt trong sự nghiệp thì Dương Mịch lại không được đánh giá cao.

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều là những diễn viên được yêu mến hàng đầu hiện nay của làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai có điểm chung là đã lập gia đình và sinh con. Vậy nhưng đến thời điểm hiện tại có vẻ chỉ có nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đang đi đúng hướng. Sự nghiệp của cô dường như có bước tiến mới vượt qua Dương Mịch. Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh có xuất phát điểm không cao nhưng lại gặt hái được rất nhiều thành công Dương Mịch tham gia showbiz từ khi còn nhỏ. Cô là một trong những sinh ưu tú của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Dương Mịch đã có cơ hội tham gia những bộ phim nổi tiếng. Nhưng phải đợi đến “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3” và “Cung Tỏa Tâm Ngọc” Dương Mịch mới thực sự nổi tiếng và trở thành nữ hoàng rating của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Khi Dương Mịch nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh chỉ mới bước chân vào nghề Trong thời gian kết hôn và sinh con cho Lưu Khải Uy, những bộ phim truyền hình của Dương Mịch như: “Cổ Kiếm Kỳ Đàm”, “Người Phiên Dịch”, “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” đều có rating rất cao. Đây được xem là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của nữ diễn viên họ Dương. Thành công trong lĩnh vực phim truyền hình nhưng những bộ phim điện ảnh của Dương Mịch lại không được đánh giá cao dù cô rất cố gắng thay đổi hình tượng. Nếu so sánh với Dương Mịch, xuất phát điểm của Triệu Lệ Dĩnh kém xa. Nữ diễn viên họ Triệu sinh ra ở nông thôn, không được đào tạo diễn xuất bài bản. Nhưng với tinh thần cầu tiến, sau một thời gian đóng vai phụ ở Hoành Điếm, Triệu Lệ Dĩnh đã có được vai chính trong “Lục Trinh Truyền Kỳ”. Đây cũng chính là bộ phim giúp nữ diễn viên họ Triệu nổi tiếng. Tiếp theo thành công này, Triệu Lệ Dĩnh khá tinh tế trong việc chọn kịch bản. Cô hóa thân xuất sắc vào các nhân vật: Tiết Sam Sam, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều, Thịnh Minh Lan… Và trong suốt vài năm trở lại đây, nữ diễn viên họ Triệu trở thành nữ hoàng rating của phim truyền hình Hoa ngữ.

Bằng cố gắng của mình, Triệu Lệ Dĩnh đã hóa thân thành công vào nhiều nhân vật Khi Dương Mịch thành công trong sự nghiệp thì Triệu Lệ Dĩnh mới bắt đầu bước vào nghề. Vậy nhưng đến thời điểm hiện tại, khả năng lựa chọn kịch bản tinh tế của Triệu Lệ Dĩnh đã giúp cô có bước tiến xa trong sự nghiệp. Trong khi Dương Mịch vẫn đi theo lối mòn kết hợp với những hot boy trẻ tuổi trong các dự án mới thì Triệu Lệ Dĩnh lại tích cực tìm kiếm cơ hội chuyển mình từ diễn viên thần tượng sang diễn viên thực lực. Dù rất thành công với phim truyền hình nhưng đến thời điểm hiện tại Dương Mịch vẫn chưa thể chuyển mình thành công Mới đây, đạo diễn nổi tiếng Trịnh Hiểu Long xác nhận Triệu Lệ Dĩnh sẽ trở thành nữ chính trong dự án mới của mình. Đây chính là câu trả lời cho việc chuyển mình thành công của nữ diễn viên họ Triệu. Trong khi đó Dương Mịch cũng có dự án mới nhưng vẫn chỉ là dòng phim thần tượng khi kết hợp với đàn em Hứa Khải. Trong khi đó Triệu Lệ Dĩnh lại có cơ hội hợp tác với đạo diễn nổi tiếng Trịnh Hiểu Long Mặc dù xuất phát điểm khác nhau và đều trở thành 2 diễn viên nổi tiếng nhưng sự tinh tế trong việc lựa chọn kịch bản chính là điểm khác biệt giữa Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định Triệu Lệ Dĩnh thành công hơn Dương Mịch khi được hợp tác với đạo diễn uy tín như Trịnh Hiểu Long.

Cùng tham gia một sự kiện, Đường Yên và Dương Mịch lại cố tình ‘bơ' nhau Từng là chị em tốt nhưng hiện tại mỗi lần xuất hiện cùng nhau, Đường Yên và Dương Mịch lại cố tình làm như hai người xa lạ.

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