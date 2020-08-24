Không công khai hẹn hò nhưng Dương Mịch lại tiếp tục để lộ bằng chứng sống chung với tình trẻ

Nữ diễn viên Dương Mịch lại bị cộng đồng mạng tìm thấy bằng chứng đang sống chung với Ngụy Đại Huân.
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Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, nữ diễn viên Dương Mịch liên tiếp vướng tin đồn hẹn hò với đàn em Ngụy Đại Huân. Tuy nhiên, người đẹp họ Dương chưa một lần thừa nhận. Mặc dù nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng địa điểm hay mặc áo đôi nhưng cả hai vẫn không công khai chuyện tình cảm với truyền thông.
Gần đây rộ tin đồn rằng Dương Mịch và Ngụy Đại Huân trên thực tế đã đăng ký kết hôn từ lâu. Chỉ vì không muốn bị quấy rầy nên cặp đôi chưa thông báo cho fan hâm mộ.
Ngày 24/8, nhiều netizen tinh mắt phát hiện những hình ảnh mà Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đăng tải trên trang cá nhân có sự trùng hợp đến kỳ lạ. Trong những tấm hình cả hai đăng tải, bàn ăn chính tâm điểm chú ý vì quá giống nhau, dường như Dương Mịch đang sống chung với tình trẻ. Thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Bên cạnh đó, kiểu chụp hình của Ngụy Đại Huân và Dương Mịch cũng na ná nhau khiến không ít người tin rằng tin đồn cặp đôi sống chung ngày một có cơ sở.
Nhiều người cho rằng lý do Dương Mịch không muốn công khai chuyện tình cảm là vì cô đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Đối với nhiều người, Dương Mịch không phải là một người mẹ tốt vì cô không chăm sóc con gái mà để chồng cũ nuôi con. Chuyện về thăm con thưa thớt cũng khiến nữ diễn viên họ Dương nhận nhiều chỉ trích từ dư luận. Có lẽ vì lý do này nên hiện nay Dương Mịch khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.