Không công khai hẹn hò nhưng Dương Mịch lại tiếp tục để lộ bằng chứng sống chung với tình trẻ

Sau khi ly hôn với Lưu Khải Uy, nữ diễn viên Dương Mịch liên tiếp vướng tin đồn hẹn hò với đàn em Ngụy Đại Huân. Tuy nhiên, người đẹp họ Dương chưa một lần thừa nhận. Mặc dù nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng địa điểm hay mặc áo đôi nhưng cả hai vẫn không công khai chuyện tình cảm với truyền thông.

Gần đây rộ tin đồn rằng Dương Mịch và Ngụy Đại Huân trên thực tế đã đăng ký kết hôn từ lâu. Chỉ vì không muốn bị quấy rầy nên cặp đôi chưa thông báo cho fan hâm mộ.