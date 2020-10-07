Lưu Khải Uy bất ngờ hé lộ mối quan hệ với Dương Mịch hậu ly hôn

Đứng trước tin đồn Dương Mịch và Lưu Khải Uy trở mặt vì con gái, mới đây nam tài tử họ Lưu đã lên tiếng.

Sau khi tuyên bố ly hôn, nữ diễn viên Dương Mịch tập trung tối đa cho sự nghiệp trong khi Lưu Khải Uy lại dành nhiều thời gian chăm sóc con gái. Cũng chính vì điều này, Dương Mịch luôn bị dư luận chỉ trích là một người mẹ tồi.

Mặc dù đã ly hôn nhưng cặp đôi Lưu Khải Uy - Dương Mịch vẫn luôn phải đối mặt với những tin đồn ác ý

Thời gian vừa qua, cặp đôi nổi tiếng đối mặt với tin đồn “trở mặt” khi có nguồn tin cho rằng Lưu Khải Uy muốn đưa con gái Tiểu Gạo Nếp tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Dương Mịch vô cùng tức giận khi biết thông tin này và đã “trở mặt” với chồng cũ. Thậm chí cũng có tin đồn cho rằng nữ diễn viên họ Dương sẽ đấu tranh đòi lại quyền nuôi con khi bị Lưu Khải Uy chọc giận.

Gần đây có thông tin cho rằng mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy rất căng thẳng vì nam tài tử họ Lưu đã nhận lời tham gia một show truyền hình cùng con gái

Mới đây, truyền thông Hong Kong đã phỏng vấn Lưu Khải Uy về thông tin tham gia show truyền hình với con gái. Chồng cũ Dương Mịch cho biết: “Tôi chưa từng nghĩ đến việc đưa con gái tham gia chương trình truyền hình thực tế và cũng không trở mặt. Chúng tôi chỉ hy vọng con gái có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc”.

Vậy nhưng Lưu Khải Uy đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn và khẳng định mối quan hệ giữa anh và vợ cũ không căng thẳng như mọi người vẫn nghĩ

Đây là lần đầu tiên Lưu Khải Uy nhắc khéo đến Dương Mịch sau khi cặp đôi ly hôn. Qua đây, có thể thấy rằng mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy không căng thẳng tới mức như truyền thông đăng tải trong thời gian vừa qua.

Ngụy Đại Huân chỉ là bình phong, Vu Chính mới là người đàn ông Dương Mịch hẹn hò? Mới đây có thông tin cho rằng người đàn ông mà nữ diễn viên Dương Mịch hẹn hò chính là biên kịch vàng Vu Chính.

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