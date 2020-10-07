Lưu Khải Uy bất ngờ hé lộ mối quan hệ với Dương Mịch hậu ly hôn

Sao quốc tế 07/10/2020 11:47

Đứng trước tin đồn Dương Mịch và Lưu Khải Uy trở mặt vì con gái, mới đây nam tài tử họ Lưu đã lên tiếng.

Sau khi tuyên bố ly hôn, nữ diễn viên Dương Mịch tập trung tối đa cho sự nghiệp trong khi Lưu Khải Uy lại dành nhiều thời gian chăm sóc con gái. Cũng chính vì điều này, Dương Mịch luôn bị dư luận chỉ trích là một người mẹ tồi.

luu khai uy 1
Mặc dù đã ly hôn nhưng cặp đôi Lưu Khải Uy - Dương Mịch vẫn luôn phải đối mặt với những tin đồn ác ý

Thời gian vừa qua, cặp đôi nổi tiếng đối mặt với tin đồn “trở mặt” khi có nguồn tin cho rằng Lưu Khải Uy muốn đưa con gái Tiểu Gạo Nếp tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Dương Mịch vô cùng tức giận khi biết thông tin này và đã “trở mặt” với chồng cũ. Thậm chí cũng có tin đồn cho rằng nữ diễn viên họ Dương sẽ đấu tranh đòi lại quyền nuôi con khi bị Lưu Khải Uy chọc giận.

luu khai uy 2

luu khai uy 3
Gần đây có thông tin cho rằng mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy rất căng thẳng vì nam tài tử họ Lưu đã nhận lời tham gia một show truyền hình cùng con gái

Mới đây, truyền thông Hong Kong đã phỏng vấn Lưu Khải Uy về thông tin tham gia show truyền hình với con gái. Chồng cũ Dương Mịch cho biết: “Tôi chưa từng nghĩ đến việc đưa con gái tham gia chương trình truyền hình thực tế và cũng không trở mặt. Chúng tôi chỉ hy vọng con gái có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc”.

luu khai uy 4
Vậy nhưng Lưu Khải Uy đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn và khẳng định mối quan hệ giữa anh và vợ cũ không căng thẳng như mọi người vẫn nghĩ

Đây là lần đầu tiên Lưu Khải Uy nhắc khéo đến Dương Mịch sau khi cặp đôi ly hôn. Qua đây, có thể thấy rằng mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy không căng thẳng tới mức như truyền thông đăng tải trong thời gian vừa qua.

Ngụy Đại Huân chỉ là bình phong, Vu Chính mới là người đàn ông Dương Mịch hẹn hò?

Ngụy Đại Huân chỉ là bình phong, Vu Chính mới là người đàn ông Dương Mịch hẹn hò?

Mới đây có thông tin cho rằng người đàn ông mà nữ diễn viên Dương Mịch hẹn hò chính là biên kịch vàng Vu Chính.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Dương Mịch Dương Mịch và Lưu Khải Uy Dương Mịch

TIN LIÊN QUAN

Ngụy Đại Huân chỉ là bình phong, Vu Chính mới là người đàn ông Dương Mịch hẹn hò?

Ngụy Đại Huân chỉ là bình phong, Vu Chính mới là người đàn ông Dương Mịch hẹn hò?

Bố Lưu Khải Uy tiết lộ điều đặc biệt về con trai khiến Dương Mịch phải ghen tỵ

Bố Lưu Khải Uy tiết lộ điều đặc biệt về con trai khiến Dương Mịch phải ghen tỵ

Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh: Cả đời ràng buộc và so sánh

Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh: Cả đời ràng buộc và so sánh

Vì một câu nói, Dương Mịch đánh mất tình chị em với Đặng Luân?

Vì một câu nói, Dương Mịch đánh mất tình chị em với Đặng Luân?

Không công khai hẹn hò nhưng Dương Mịch lại tiếp tục để lộ bằng chứng sống chung với tình trẻ

Không công khai hẹn hò nhưng Dương Mịch lại tiếp tục để lộ bằng chứng sống chung với tình trẻ

Cùng là gái một con nhưng Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thắng thế trước Dương Mịch

Cùng là gái một con nhưng Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thắng thế trước Dương Mịch

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục