Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh: Cả đời ràng buộc và so sánh

Sao quốc tế 15/09/2020 17:32

Mặc dù chưa từng hợp tác nhưng cuộc đời Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch lại được gắn chặt với nhau.

Dương MịchTriệu Lệ Dĩnh đều là những tiểu hoa đình đám của làng giải trí Hoa ngữ trong những năm qua. Mặc dù chưa từng hợp tác với nhau nhưng con đường phát triển sự nghiệp cũng như tuổi tác của hai người đẹp khá giống nhau nên thường được truyền thông mang ra để so sánh. Fan hâm mộ của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều muốn thần tượng không liên quan gì đến nhau nhưng có vẻ như số phận đã sắp đặt để họ luôn gắn chặt lấy nhau.

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Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh ngày càng có phong cách ăn mặc và trang điểm giống nhau

Khi Dương Mịch thành danh nhờ thành công của “Cung Tỏa Tâm Ngọc” và “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3” thì Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa được nhiều người biết tới. Vậy nhưng sau đó nữ diễn viên họ Triệu hoàn toàn lột xác nhờ vai diễn trong “Lục Trinh Truyền Kỳ” và sự nghiệp của cô cũng bắt đầu bước sang một trang mới. Cùng nổi tiếng nhờ phim của Vu Chính nên hai người đẹp luôn được truyền thông đem ra để so sánh.

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Khi Dương Mịch thành công thì Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa được người hâm mộ biết tới

Rất nhiều lần Triệu Lệ Dĩnh bị nhận nhầm là Dương Mịch. Thậm chí truyền thông Hoa ngữ khi ấy thường gọi Triệu Lệ Dĩnh với tên “Tiểu Dương Mịch” khiến người đẹp họ Triệu gặp nhiều rắc rối. Bản thân Triệu Lệ Dĩnh cũng từng bày tỏ thái độ khi bị nhận nhầm là Dương Mịch trên trang cá nhân và thu hút sự chú ý của truyền thông. Đây cũng là lý do khiến mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch được dư luận đánh giá là không mấy tốt đẹp.

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Những chia sẻ gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh trên trang cá nhân khi cô thường bị nhận nhầm là Dương Mịch
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Không chỉ vậy, thời điểm đó truyền thông thường gọi Triệu Lệ Dĩnh với biệt danh 'Tiểu Dương Mịch'

Năm 2014 bộ phim “Cổ Kiếm Kỳ Đàm” của Dương Mịch phát sóng và trở thành bom tấn cổ trang của năm. Năm 2015 đến lượt Triệu Lệ Dĩnh thành công với “Hoa Thiên Cốt”. Đều là những bộ phim ăn khách và cùng chủ đề tiên hiệp nên Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch lại được đem đặt lên bàn cân. Sau đó Dương Mịch đã chủ động theo dõi trang cá nhân của Triệu Lệ Dĩnh và người đẹp họ Triệu cũng có hành động đáp trả tương tự.

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Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh thực sự thăng hoa sau thành công của 'Hoa Thiên Cốt'

Hiện tại cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều đã kết hôn và sinh con. Sau quãng thời gian nghỉ sinh, Triệu Lệ Dĩnh quay trở lại showbiz với phong cách ăn mặc và trang điểm ngày càng giống Dương Mịch. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên họ Triệu đang bắt chước Dương Mịch. Thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng với tên tuổi của mình Triệu Lệ Dĩnh không cần bắt chước phong cách của ai cả.

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Nhìn những hình ảnh này không thể phân biệt ai là Triệu Lệ Dĩnh, ai là Dương Mịch

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều là những diễn viên hàng đầu Cbiz hiện nay. Cả hai đều đã sinh con và cuồng công việc. Có nhiều điểm tương đồng, thế nên việc họ bị truyền thông đem ra so sánh là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Hoa Thiên Cốt Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh

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