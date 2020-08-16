Động thái đáp trả của Triệu Lệ Dĩnh sau khi hàng loạt thói xấu bị bóc phốt trên sóng truyền hình

Sao quốc tế 16/08/2020 10:17

Đáp lại những lời chỉ trích của antifan về thói xấu ăn uống, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vừa có động thái mới.

Mới đây, vấn đề ăn uống của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trong chương trình "Nhà Hàng Trung Hoa" bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Dư luận đánh giá bà xã Phùng Thiệu Phong quá vô duyên, không biết phép tắc ăn uống tối thiểu khi dùng đũa khua khoắng trong nồi canh chung của mọi người. Chưa hết, antifan còn tìm thấy rất nhiều bằng chứng ăn uống kém duyên của nữ diễn viên họ Triệu trong quá khứ.

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Việc nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tham gia 'Nhà Hàng Trung Hoa' giúp rating của chương trình tăng lên khá nhiều

Không thể phủ nhận rằng khi nữ diễn viên họ Triệu tham gia “Nhà Hàng Trung Hoa”, chương trình này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ lượng fan khổng lồ của Triệu Lệ Dĩnh. Vậy nhưng nhiều người đánh giá “nàng Hoa Thiên Cốt” đang đánh mất hình ảnh của mình khi nhận lời tham gia chương trình này.

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Vậy nhưng thói quen ăn uống của nữ diễn viên họ Triệu lại trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội

Mới đây Triệu Lệ Dĩnh đã đăng tải trạng thái mới trên trang cá nhân. Cô gửi lời cảm ơn tới fan hâm mộ đồng thời khẳng định sẽ tập trung quay phim. Động thái này khiến nhiều người nghĩ rằng đây chính là lời đáp trả của mỹ nhân họ Triệu sau những ồn ào gần đây. Có thể thời gian tới cô sẽ hạn chế tham gia các chương trình truyền hình gây ảnh hưởng đến hình ảnh của mình.

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Sau những ồn ào này, Triệu Lệ Dĩnh nói rằng sẽ tập trung cho việc quay phim
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Nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh ngày một thăng hạng sau khi sinh con

Sau thời gian nghỉ sinh con, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã có màn “lột xác” vô cùng ấn tượng. Không chỉ nhan sắc ngày một thăng hạng, sự nghiệp của cô cũng gặt hái được nhiều thành công khi được hợp tác với đạo diễn tên tuổi Trịnh Hiểu Long.

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Từ khóa:   bà xã Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh Hoa Thiên Cốt

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