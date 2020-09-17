Bố Lưu Khải Uy tiết lộ điều đặc biệt về con trai khiến Dương Mịch phải ghen tỵ

Cặp đôi Dương Mịch – Lưu Khải Uy đã ly hôn 2 năm nhưng những thông tin về đời tư của họ vẫn luôn là chủ đề được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Sau khi ly hôn, nữ diễn viên Dương Mịch tất bật trở lại với guồng quay của công việc còn sự nghiệp của Lưu Khải Uy dường như ngưng lại một thời gian.

Sự nghiệp của Dương Mịch và Lưu Khải Uy hoàn toàn trái ngược sau khi ly hôn

Mặc dù trong ngày sinh nhật mới đây của mình, Dương Mịch nhận được rất nhiều lời chúc từ đồng nghiệp như Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby, Quách Kính Minh… nhưng chồng cũ Lưu Khải Uy và bạn trai tin đồn Ngụy Đại Huân lại không có bất kỳ động thái nào. Theo một vài nguồn tin, sau khi ly hôn Lưu Khải Uy dành nhiều thời gian cho gia đình và chăm sóc con gái Tiểu Gạo Nếp, sự nghiệp của anh cũng không phát triển như trước.