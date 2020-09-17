Bố Lưu Khải Uy tiết lộ điều đặc biệt về con trai khiến Dương Mịch phải ghen tỵ

Mới đây nam diễn viên gạo cội Lưu Đan đã có những chia sẻ gây chú ý về công việc hiện tại của con trai và tình cảm giữa Lưu Khải Uy và bé Tiểu Gạo Nếp.
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Cặp đôi Dương Mịch – Lưu Khải Uy đã ly hôn 2 năm nhưng những thông tin về đời tư của họ vẫn luôn là chủ đề được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Sau khi ly hôn, nữ diễn viên Dương Mịch tất bật trở lại với guồng quay của công việc còn sự nghiệp của Lưu Khải Uy dường như ngưng lại một thời gian.
Mặc dù trong ngày sinh nhật mới đây của mình, Dương Mịch nhận được rất nhiều lời chúc từ đồng nghiệp như Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby, Quách Kính Minh… nhưng chồng cũ Lưu Khải Uy và bạn trai tin đồn Ngụy Đại Huân lại không có bất kỳ động thái nào. Theo một vài nguồn tin, sau khi ly hôn Lưu Khải Uy dành nhiều thời gian cho gia đình và chăm sóc con gái Tiểu Gạo Nếp, sự nghiệp của anh cũng không phát triển như trước.
Về ý kiến cho rằng công việc hiện tại của Lưu Khải Uy không bằng Dương Mịch, nam diễn viên Lưu Đan khéo léo cho biết hiện nay Lưu Khải Uy đang thử thách bản thân. Để được đóng kịch, anh đã từ chối 2 bộ phim truyền hình. Trong bài phỏng vấn mới đây, bố Lưu Khải Uy cho biết thêm chồng cũ Dương Mịch rất chăm lo cho gia đình. Khi không làm việc, con trai ông đều dành thời gian ở bên Tiểu Gạo Nếp. Con gái Dương Mịch cũng rất hiểu chuyện, khéo miệng. Mỗi ngày cô bé đều gọi video nói chuyện với Lưu Khải Uy.
Mặc dù Lưu Đan không nói gì liên quan đến con dâu cũ nhưng những chia sẻ của ông vẫn khiến nhiều người nghĩ ngay đến Dương Mịch. Mặc dù là mẹ của Tiểu Gạo Nếp nhưng số ngày Dương Mịch sống bên cạnh con gái vô cùng ít ỏi. Dù hiện nay công việc của Lưu Khải Uy không thể so sánh với Dương Mịch nhưng đổi lại anh có được tình yêu và sự quan tâm của Tiểu Gạo Nếp, điều mà nữ diễn viên họ Dương không có được.