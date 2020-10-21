Tiết lộ động trời của Dương Mịch về những ‘quy tắc ngầm’ không phải ai cũng biết của Cbiz

Sao quốc tế 21/10/2020 14:37

Những ‘quy tắc ngầm’ ít người biết của giới giải trí Hoa ngữ bất ngờ được nữ diễn viên Dương Mịch tiết lộ.

Giới giải trí Hoa ngữ vốn nhiều thị phi. Với nhiều diễn viên trẻ muốn nổi tiếng hay với những diễn viên đã nổi tiếng rồi đều tồn tại những “quy tắc ngầm” mà người ngoài giới ít biết. Mới đây một bài phỏng vấn cũ của nữ diễn viên Dương Mịch bất ngờ được “đào lại” khiến nhiều người bất ngờ vì nội dung khá nhạy cảm.

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Những tiết lộ bất ngờ của nữ diễn viên Dương Mịch về những 'quy tắc ngầm' của Cbiz bất ngờ hot trở lại

Trong bài phỏng vấn này, Dương Mịch thẳng thắn cho biết: “Với một nghệ sĩ muốn thăng tiến trong sự nghiệp thì chỉ cần ngủ với đạo diễn là sẽ có được cơ hội tốt, hơn nữa hiện tượng này vô cùng phổ biến”. Phát biểu này của vợ cũ Lưu Khải Uy càng khiến nhiều người có cái nhìn ái ngại về giới giải trí.

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Người đẹp họ Dương từng chia sẻ rằng chỉ cần ngủ với đạo diễn, nữ diễn viên sẽ có cơ hội nhận vai

Khi được hỏi lúc quay phim Dương Mịch đã gặp phải tình huống “đặc biệt” nào chưa thì nữ diễn viên họ Dương chia sẻ: “Hồi đó tôi có nhận một bộ phim. Lúc diễn viên luyện tập tôi đều tham gia nhưng trước khi quay mới được thông báo là đổi diễn viên. Điều đáng nói là sau đó người được diễn chính là bạn gái của đạo diễn".

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Nổi tiếng, tài năng và xinh đẹp nhưng Dương Mịch đã từng bị người khác lấy mất vai diễn

Không dừng lại ở đây, Dương Mịch hỏi ngược lại người dẫn chương trình: “Nếu như cho bạn cơ hội này, bạn có đồng ý làm không?”. Bất ngờ trước câu hỏi của Dương Mịch, người dẫn chương trình khéo léo trả lời: “Cần phải xem đạo diễn ấy là ai, nếu như là Trương Nghệ Mưu hay Lý An ra ám thị thì tôi sẽ đồng ý”.

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Không phải dùng tình đổi vai diễn nhưng Tưởng Hân từng phải đưa tiền cho một phó đạo diễn sau khi quay phim xong

Không chỉ Dương Mịch, rất nhiều nữ diễn viên khác của Cbiz đều từng gặp phải “quy tắc ngầm” khi quay phim. Tưởng Hân từng chia sẻ rằng: “Tôi từng gặp phải một phó đạo diễn. Quay phim xong đều phải đưa tiền cho ông ta, nếu không sẽ không có phim để đóng”. Điều này chứng tỏ rằng bằng nhiều hình thức khác nhau, giới giải trí Hoa ngữ có những “quy tắc ngầm” mà chỉ người trong cuộc mới biết rõ. 

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Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy Tưởng Hân

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