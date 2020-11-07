Đóng phim khi mang thai, Dương Mịch được khen hết lời, Đường Yên bị chê tơi tả

Sao quốc tế 07/11/2020 08:22

Mặc dù nhận được nhiều kỳ vọng nhưng ‘Yến Vân Đài’ của Đường Yên lại hứng nhiều gạch đá từ dư luận ngay khi vừa phát sóng.

Yến Vân Đài” là bộ phim đánh dấu sự quay trở lại màn ảnh nhỏ của nữ diễn viên Đường Yên sau một thời gian nghỉ sinh con. Dù ban đầu được đánh giá rất cao nhưng khi mới phát sóng “Yến Vân Đài” đã bị khán giả la ó vì diễn xuất của Đường Yên.

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'Yến Vân Đài' của Đường Yên vốn là một trong những bộ phim được kỳ vọng 

Không chỉ diễn xuất một màu, bà xã La Tấn còn bị chỉ trích vì thái độ không kính nghiệp khi tham gia bộ phim này. Nhiều khán giả phát hiện ra rằng, khi vào đoàn phim Đường Yên đang mang thai. Chính vì vậy rất nhiều cảnh quay trong “Yến Vân Đài” của mỹ nhân họ Đường phải nhờ đến diễn viên đóng thế. Thậm chí có nhiều hình ảnh của Đường Yên được cắt ghép rất giống với trường hợp của Angela Baby khi tham gia “Cô Phương Bất Tự Thưởng” vài năm trước đây.

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Vậy nhưng Đường Yên lại trở thành phiên bản mới của Angela Baby khi hình ảnh trong phim bị cắt ghép quá nhiều để nữ chính có thời gian dưỡng thai

Từ đây cũng xuất hiện nhiều làn sóng chỉ trích Đường Yên trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng biết mình mang thai nhưng vẫn cố tình tham gia gây ảnh hưởng đến chất lượng phim và bạn diễn chính là không kính nghiệp. Từ một dự án phim truyền hình cổ trang được mong đợi, hiện tại danh tiếng của Đường Yên bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi “Yến Vân Đài” được phát sóng.

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Đường Yên bị khán giả la ó vì diễn xuất một màu trong phim mới

Cùng mang thai khi đóng phim nhưng Dương Mịch lại được đánh giá cao hơn Đường Yên. Khi tham gia bộ phim “Bậc Thầy Chia Tay” cùng Tôn Lệ, Dương Mịch cũng đang mang thai nhưng diễn xuất của cô không khiến người xem phiền lòng. Tôn Lệ cũng tham gia vai diễn khách mời trong bộ phim này. Thời điểm đó cô cũng đang mang thai. Tôn Lệ cũng từng chia sẻ rằng khi đóng “Hậu Cung Chân Hoàn Truyện”, Thái Thiếu Phân cũng đang mang thai nhưng tinh thần làm việc của Thái Thiếu Phân khiến Tôn Lệ vô cùng bái phục.

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Cũng mang thai khi đóng phim nhưng Dương Mịch nhận được nhiều lời khen ngợi hơn Đường Yên
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Không chỉ nội dung kém hấp dẫn, những hình ảnh thiếu thuyết phục của Đường Yên trong 'Yến Vân Đài' là nguyên nhân khiến khán giả quay lưng với bộ phim

Chính những sự so sánh này càng khiến khán giả càng ngán ngẩm với diễn xuất của Đường Yên trong “Yến Vân Đài”. Ngoài diễn xuất không có gì nổi trội, Đường Yên còn khiến bộ phim truyền hình được từng mong đợi nhất có rating ngày một thấp.

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Từ khóa:   Dương Mịch Yến Vân Đài Tôn Lệ

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