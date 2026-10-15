Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Đoạn clip ghi lại cho thấy 2 người dân đang ngủ trên giường xếp ở huyện Prayagraj, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào đêm 9/10. Vài giây sau, con báo lớn xuất hiện và thản nhiên đi bộ chỉ cách họ vài mét ở làng Tela vào khoảng 11h30 tối giờ địa phương.

Video 3 giờ 28 phút trước 3 giờ 28 phút trước Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

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