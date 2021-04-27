Lần đầu xuất hiện trước đám đông sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh bật khóc ngay tại sự kiện

Ngày 26/4, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tham gia một sự kiện, người đẹp họ Triệu ăn mặc đơn giản nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố ly hôn.

Triệu Lệ Dĩnh bật khóc khi xuất hiện trong một sự kiện mới đây

Trước những lời động viên của fan hâm mộ, nữ diễn viên họ Triệu đã bật khóc

Cô dùng hành động gửi lời cảm ơn tới fan hâm mộ

Sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh tại sự kiện này nhận được sự chú ý đặc biệt của truyền thông. Khi tất cả fan hâm mộ tại sự kiện đồng thanh nói: “Chúng tôi yêu bạn”, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bật khóc. Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh còn cúi đầu cảm ơn như muốn gửi đi thông điệp “Tôi cũng yêu các bạn”. Khi Triệu Lệ Dĩnh buồn nhất, may mắn thay đã có những Dĩnh Hỏa Trùng luôn đồng hành, giúp cô vượt qua khó khăn. Trước sự cổ vũ của fan hâm mộ, Triệu Lệ Dĩnh cảm động vừa khóc vừa cười. Cô cho biết hiện tại mình khá ổn mong mọi người hãy yên tâm.