Lần đầu xuất hiện trước đám đông sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh bật khóc ngay tại sự kiện

Sao quốc tế 27/04/2021 10:47

Những giọt nước mắt của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tại sự kiện khiến fan hâm mộ vô cùng xót xa.

Ngày 26/4, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tham gia một sự kiện, người đẹp họ Triệu ăn mặc đơn giản nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố ly hôn.

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 Triệu Lệ Dĩnh bật khóc khi xuất hiện trong một sự kiện mới đây
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Trước những lời động viên của fan hâm mộ, nữ diễn viên họ Triệu đã bật khóc 
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 Cô dùng hành động gửi lời cảm ơn tới fan hâm mộ

Sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh tại sự kiện này nhận được sự chú ý đặc biệt của truyền thông. Khi tất cả fan hâm mộ tại sự kiện đồng thanh nói: “Chúng tôi yêu bạn”, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bật khóc. Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh còn cúi đầu cảm ơn như muốn gửi đi thông điệp “Tôi cũng yêu các bạn”. Khi Triệu Lệ Dĩnh buồn nhất, may mắn thay đã có những Dĩnh Hỏa Trùng luôn đồng hành, giúp cô vượt qua khó khăn. Trước sự cổ vũ của fan hâm mộ, Triệu Lệ Dĩnh cảm động vừa khóc vừa cười. Cô cho biết hiện tại mình khá ổn mong mọi người hãy yên tâm.

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 Đây là sự kiện đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện sau khi cô và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn
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 Mỹ nhân họ Triệu cho biết hiện tại mình khá ổn nên fan hâm mộ đừng quá lo lắng cho cô

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn năm 2018, tháng 3/2019 cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Vậy nhưng cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài trong khoảng thời gian 2 năm 6 tháng. Dù đã sinh con cho Phùng Thiệu Phong nhưng chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh vẫn không thể tặng cho cô một hôn lễ như mong muốn. Chính điều này khiến fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh vô cũng bất mãn. Không chỉ vậy, sau khi cặp đôi ly hôn, Phùng Thiệu Phong đối mặt với hàng loạt tin đồn ngoại tình và đánh đập Triệu Lệ Dĩnh. Phía nam tài tử họ Phùng ngay lập tức lên tiếng phủ nhận tin đồn này.

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Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong triệu lệ dĩnh sao hoa ngữ

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