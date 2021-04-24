'Người tình màn ảnh' của Triệu Lệ Dĩnh ‘hẹn hò’ 3 người phụ nữ cùng một lúc, đào hoa nhất làng giải trí Hoa ngữ

Mới đây, mỹ nam Sở Kiều Truyện Lâm Canh Tân bị phóng viên bắt gặp cùng một lúc ‘hẹn hò’ với ba cô gái.
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Trong làng giải trí Hoa ngữ, nam diễn viên Lâm Canh Tân được giới truyền thông Trung Quốc thường ví von là chàng trai đào hoa nhất nhì Cbiz. Bên cạnh anh không thiếu những cô gái xinh đẹp tình nguyện vây quanh. Mới đây, hàng loạt hình ảnh nam tài tử Sở Kiều Truyện cùng lúc “hẹn hò” với ba cô gái khác nhau lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao.
Theo 163, Lâm Canh Tân đã có cuộc gặp gỡ đầy thú vị với 3 cô gái thuộc 3 mẫu người hoàn toàn khác nhau. Cánh phóng viên đã chụp được những hình ảnh này và ngay lập tức trở thành chủ đề được netizen bàn luận sôi nổi. Theo đó, Lâm Canh Tân ăn mặc khá đơn giản vào một nhà hàng. Sau khi dùng bữa xong, Lâm Canh Tân chào từ biệt cô gái số 1.
Cũng theo nguồn tin này, cô gái số 1 là một cô gái trẻ sở hữu nhan sắc ngọt ngào đáng yêu. Cô gái thứ 2 là một “ngự tỷ” vô cùng gợi cảm. Cô gái thứ ba được cho là một “thiếu phụ phong tình”. Khi ra về, cô gái số 2 và số 3 đều không nỡ nói lời tạm biệt với Lâm Canh Tân.
Lâm Canh Tân sinh năm 1988, anh là một diễn viên khá thành công với vai trò diễn viên. Lâm Canh Tân từng tham gia Bộ Bộ Kinh Tâm, Võ Thần Triệu Tử Long, Sở Kiều Truyện… Bên cạnh những thành công trong sự nghiệp, Lâm Canh Tân còn được xem là sát thủ tình trường của làng giải trí Hoa ngữ.