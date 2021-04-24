'Người tình màn ảnh' của Triệu Lệ Dĩnh ‘hẹn hò’ 3 người phụ nữ cùng một lúc, đào hoa nhất làng giải trí Hoa ngữ

Trong làng giải trí Hoa ngữ, nam diễn viên Lâm Canh Tân được giới truyền thông Trung Quốc thường ví von là chàng trai đào hoa nhất nhì Cbiz. Bên cạnh anh không thiếu những cô gái xinh đẹp tình nguyện vây quanh. Mới đây, hàng loạt hình ảnh nam tài tử Sở Kiều Truyện cùng lúc “hẹn hò” với ba cô gái khác nhau lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao.

'Hẹn hò' với 3 cô gái cùng một lúc, Lâm Canh Tân đã bị cánh phóng viên 'tóm sống'

Theo 163, Lâm Canh Tân đã có cuộc gặp gỡ đầy thú vị với 3 cô gái thuộc 3 mẫu người hoàn toàn khác nhau. Cánh phóng viên đã chụp được những hình ảnh này và ngay lập tức trở thành chủ đề được netizen bàn luận sôi nổi. Theo đó, Lâm Canh Tân ăn mặc khá đơn giản vào một nhà hàng. Sau khi dùng bữa xong, Lâm Canh Tân chào từ biệt cô gái số 1.