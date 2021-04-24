Triệu Lệ Dĩnh một mình trở về tổ ấm cũ, đội mũ đeo khẩu trang che kín mặt, cảnh tượng vô cùng đáng thương

Sao quốc tế 24/04/2021 08:14

Những thông tin liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn hiện nay vẫn là chủ đề được quan tâm nhất trên các diễn đàn mạng xứ Trung.

Sáng ngày 23/4, cặp đôi Triệu Lệ DĩnhPhùng Thiệu Phong đều bất ngờ gửi đi thông báo, cả hai đã ly hôn trong hòa bình và trong tương lai sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái. Hôn nhân của vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh kết thúc quá đường đột nên khiến fan hâm mộ vô cùng bất ngờ.

trieu le dinh 1
 Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vội vàng đến với nhau và cũng kết thúc cuộc hôn nhân nhanh như cách mà nó đến

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nên duyên sau khi cùng hợp tác trong một dự án phim ảnh. Mặc dù nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò nhưng phải đến sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh năm 2018, cặp đôi mới chính thức tuyên bố về chung một nhà. Ngày 8/3/2019, Phùng Thiệu Phong hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân rằng Triệu Lệ Dĩnh đã sinh con trai đầu lòng. Vậy nhưng cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài dài vỏn vẹn 2 năm 6 tháng.

trieu le dinh 2
 Mặc dù đã đăng ký kết hôn và có con với nhau nhưng cặp đôi vẫn chưa tổ chức hôn lễ

Mặc dù cặp đôi lấy lý do ly hôn là vì thời gian bên nhau ít thời gian xa nhau nhiều nhưng cộng đồng mạng lại cho rằng, tính cách của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong mới là nguyên nhân chính khiến cặp đôi vội vàng ly hôn. Phùng Thiệu Phong từng chia sẻ rằng, sự thẳng thắn của Triệu Lệ Dĩnh chính là điều thu hút anh nhất. Vậy nhưng chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh cũng không biết nữ diễn viên họ Triệu thực sự thích anh hay là cô chỉ muốn tìm một người để kết hôn.

trieu le dinh 3
 Sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh nhận được rất nhiều lời mời hợp tác

Tối 23/4, một nhiếp ảnh gia đã đăng tải những tấm hình Triệu Lệ Dĩnh về lại tổ ấm của Phùng Thiệu Phong, người này cho biết nữ diễn viên họ Triệu vô cùng cô đơn. Theo chia sẻ của nhiếp ảnh gia, tối ngày 16/4 sau khi đặt chân đến sân bay Thượng Hải, Triệu Lệ Dĩnh đi theo lối VIP ra ngoài, sau đó cô trở về căn nhà trước đây của cô và Phùng Thiệu Phong.

trieu le dinh 4trieu le dinh 5

trieu le dinh 6
Triệu Lệ Dĩnh một mình trở lại căn nhà trước đây từng là tổ ấm của cô và Phùng Thiệu Phong

Triệu Lệ Dĩnh đeo khẩu trang, đội mũ che gần hết khuôn mặt. Vậy nhưng vẫn không thể giấu được sự buồn bã, có thể cô không muốn fan hâm mộ nhận ra mình. Cũng theo nguồn tin này, sau khi làm xong mọi thủ tục ly hôn, rất có thể Phùng Thiệu Phong sẽ để lại căn nhà này cho Triệu Lệ Dĩnh.

Rùng mình với 'lời nguyền chia ly' từ việc chụp ảnh thời trang, hàng loạt cặp đôi Hoa ngữ không thoát kết cục 'đường ai nấy đi' sau khi đứng chung 1 khung hình?

Rùng mình với 'lời nguyền chia ly' từ việc chụp ảnh thời trang, hàng loạt cặp đôi Hoa ngữ không thoát kết cục 'đường ai nấy đi' sau khi đứng chung 1 khung hình?

Sau vụ ly hôn chấn động Cbiz của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong, cư dân mạng bỗng tình cờ phát hiện sự thật "chấn động". Nhiều cặp đôi được lựa chọn để chụp hình quảng cáo cho cùng thương hiệu thời trang, vậy nhưng sau đó họ lại chia tay trong tiếc nuối.

Xem thêm
Từ khóa:   Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Rùng mình với 'lời nguyền chia ly' từ việc chụp ảnh thời trang, hàng loạt cặp đôi Hoa ngữ không thoát kết cục 'đường ai nấy đi' sau khi đứng chung 1 khung hình?

Rùng mình với 'lời nguyền chia ly' từ việc chụp ảnh thời trang, hàng loạt cặp đôi Hoa ngữ không thoát kết cục 'đường ai nấy đi' sau khi đứng chung 1 khung hình?

Hé lộ nguyên nhân thực sự khiến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn

Hé lộ nguyên nhân thực sự khiến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn

Cbiz chấn động trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong chính thức ly hôn

Cbiz chấn động trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong chính thức ly hôn

Không cần lên tiếng, một hành động nhỏ của Triệu Lệ Dĩnh đã xóa tan tin đồn bị Phùng Thiệu Phong bạo hành phải nhập viện

Không cần lên tiếng, một hành động nhỏ của Triệu Lệ Dĩnh đã xóa tan tin đồn bị Phùng Thiệu Phong bạo hành phải nhập viện

Màn so bì nhan sắc của 3 bà mẹ một con, Triệu Lệ Dĩnh lấn át Angela Baby và Lưu Thi Thi

Màn so bì nhan sắc của 3 bà mẹ một con, Triệu Lệ Dĩnh lấn át Angela Baby và Lưu Thi Thi

Dù có Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác vẫn ‘thua thảm’ Tiêu Chiến

Dù có Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác vẫn ‘thua thảm’ Tiêu Chiến

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 14 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 20 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem