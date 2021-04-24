Triệu Lệ Dĩnh một mình trở về tổ ấm cũ, đội mũ đeo khẩu trang che kín mặt, cảnh tượng vô cùng đáng thương

Những thông tin liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn hiện nay vẫn là chủ đề được quan tâm nhất trên các diễn đàn mạng xứ Trung.

Sáng ngày 23/4, cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều bất ngờ gửi đi thông báo, cả hai đã ly hôn trong hòa bình và trong tương lai sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái. Hôn nhân của vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh kết thúc quá đường đột nên khiến fan hâm mộ vô cùng bất ngờ. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vội vàng đến với nhau và cũng kết thúc cuộc hôn nhân nhanh như cách mà nó đến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nên duyên sau khi cùng hợp tác trong một dự án phim ảnh. Mặc dù nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò nhưng phải đến sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh năm 2018, cặp đôi mới chính thức tuyên bố về chung một nhà. Ngày 8/3/2019, Phùng Thiệu Phong hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân rằng Triệu Lệ Dĩnh đã sinh con trai đầu lòng. Vậy nhưng cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài dài vỏn vẹn 2 năm 6 tháng.

Mặc dù đã đăng ký kết hôn và có con với nhau nhưng cặp đôi vẫn chưa tổ chức hôn lễ Mặc dù cặp đôi lấy lý do ly hôn là vì thời gian bên nhau ít thời gian xa nhau nhiều nhưng cộng đồng mạng lại cho rằng, tính cách của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong mới là nguyên nhân chính khiến cặp đôi vội vàng ly hôn. Phùng Thiệu Phong từng chia sẻ rằng, sự thẳng thắn của Triệu Lệ Dĩnh chính là điều thu hút anh nhất. Vậy nhưng chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh cũng không biết nữ diễn viên họ Triệu thực sự thích anh hay là cô chỉ muốn tìm một người để kết hôn. Sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh nhận được rất nhiều lời mời hợp tác Tối 23/4, một nhiếp ảnh gia đã đăng tải những tấm hình Triệu Lệ Dĩnh về lại tổ ấm của Phùng Thiệu Phong, người này cho biết nữ diễn viên họ Triệu vô cùng cô đơn. Theo chia sẻ của nhiếp ảnh gia, tối ngày 16/4 sau khi đặt chân đến sân bay Thượng Hải, Triệu Lệ Dĩnh đi theo lối VIP ra ngoài, sau đó cô trở về căn nhà trước đây của cô và Phùng Thiệu Phong.

Triệu Lệ Dĩnh một mình trở lại căn nhà trước đây từng là tổ ấm của cô và Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh đeo khẩu trang, đội mũ che gần hết khuôn mặt. Vậy nhưng vẫn không thể giấu được sự buồn bã, có thể cô không muốn fan hâm mộ nhận ra mình. Cũng theo nguồn tin này, sau khi làm xong mọi thủ tục ly hôn, rất có thể Phùng Thiệu Phong sẽ để lại căn nhà này cho Triệu Lệ Dĩnh.

Rùng mình với 'lời nguyền chia ly' từ việc chụp ảnh thời trang, hàng loạt cặp đôi Hoa ngữ không thoát kết cục 'đường ai nấy đi' sau khi đứng chung 1 khung hình? Sau vụ ly hôn chấn động Cbiz của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong, cư dân mạng bỗng tình cờ phát hiện sự thật "chấn động". Nhiều cặp đôi được lựa chọn để chụp hình quảng cáo cho cùng thương hiệu thời trang, vậy nhưng sau đó họ lại chia tay trong tiếc nuối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-mot-minh-tro-ve-to-am-cu-doi-mu-deo-khau-trang-che-kin-mat-canh-tuong-vo-cung-dang-thuong-403026.html