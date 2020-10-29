Dù có Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác vẫn ‘thua thảm’ Tiêu Chiến

Những con số biết nói đủ để chứng minh phim mới của Tiêu Chiến được mong đợi hơn ‘Hữu Phỉ’ của Vương Nhất Bác.

Cùng nổi tiếng sau thành công của bộ phim “Trần Tình Lệnh”, sự nghiệp của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên như diều gặp gió. Cả hai trở thành những nam thần được săn đón hàng đầu của truyền thông Hoa ngữ. Chính nhờ thành công này, rất nhiều đạo diễn muốn được hợp tác với hai mỹ nam của “Trần Tình Lệnh”.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nổi tiếng sau thành công của 'Trần Tình Lệnh'

Sự việc ngày 27/2 xảy ra với Tiêu Chiến khiến nam diễn viên họ Tiêu bị antifan tẩy chay suốt một thời gian dài. Dù vậy, sức nóng đến từ cái tên Tiêu Chiến chưa từng hạ nhiệt. Trong khi đó sự nghiệp của Vương Nhất Bác vô cùng thuận lợi. Anh liên tiếp được mời tham gia nhiều chương trình cũng như phim truyền hình.

Hai bộ phim mới của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tung trailer cùng một ngày

Mới đây trailer hai bộ phim truyền hình do Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đóng chính được đăng tải cùng một ngày. Số lượng người theo dõi trailer cho thấy “Đấu La Đại Lục” của Tiêu Chiến nhận được nhiều lượt like hơn “Hữu Phỉ” của Vương Nhất Bác.

Những con số cho thấy phim của Tiêu Chiến được đánh giá cao hơn phim của Vương Nhất Bác

Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính trong 'Hữu Phỉ' còn Ngô Tuyên Nghi là nữ chính trong 'Đấu La Đại Lục'

Tạo hình của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong phim mới

“Hữu Phỉ” là bộ phim đánh dấu sự quay trở lại của Triệu Lệ Dĩnh và được đánh giá rất cao. Thế nhưng sau khi trailer mới nhất được công bố, nhiều fan hâm mộ đã quay lưng lại với bộ phim mới của thần tượng vì "kỹ xảo ba xu". Trong khi đó Tiêu Chiến có nhiều phim đang đợi phát sóng. Phim nào của anh cũng được fan hâm mộ nóng lòng chờ đợi.

Món quà đặc biệt Tiêu Chiến gửi đến fan hâm mộ đúng ngày sinh nhật tuổi 29 Những bức ảnh mới nhất của Tiêu Chiến được phòng làm việc đăng tải vào đúng ngày sinh nhật nhận được nhiều chú ý từ cộng đồng mạng.

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