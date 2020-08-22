Fan hâm mộ hết hồn với gương mặt khác lạ của Vương Nhất Bác

Người hâm mộ dở khóc dở cười trước khuôn mặt được thay đổi bằng công nghệ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác là một trong những diễn viên trẻ được yêu mến nhất hiện nay của Cbiz. Không chỉ đẹp trai, diễn xuất giỏi, Vương Nhất Bác còn có khả năng vũ đạo điêu luyện. Dù còn khá trẻ nhưng sau thành công của bộ phim “Trần Tình Lệnh”, sự nghiệp của “chàng Lam Vong Cơ” có bước phát triển ngoài mong đợi. Anh trở thành một trong những ngôi sao trẻ được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt săn đón.

Hiện tại Vương Nhất Bác là một trong những nam diễn viên được săn đón nhất Cbiz

Vậy nhưng gần đây hình ảnh của Vương Nhất Bác trong bộ phim mới “Người bạn kỳ lạ của tôi” được tiết lộ khiến nhiều người hoài nghi nhà sản xuất đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để hoán đổi khuôn mặt của anh. Hiện nay nguyên nhân khiến Vương Nhất Bác phải dùng cách này để đổi mặt vẫn chưa được tiết lộ nhưng với nhiều người đây là một hành động không tôn trọng người xem.

Khuôn mặt được công nghệ hỗ trợ của Vương Nhất Bác khiến fan hâm mộ ngỡ ngàng

Một tài khoản trên mạng cho biết khi đang quay bộ phim này, đoàn phim gặp vấn đề về tài chính nên phải ngừng quay một thời gian. Đến khi có tiền trở lại thì Vương Nhất Bác lại đang quay “Trần Tình Lệnh” nên đoàn phim phải tìm người thế thân và dùng công nghệ để thay đổi gương mặt.

Trước đây Angela Baby cũng từng bị lên án vì việc lạm dụng công nghệ trong vai diễn của mình

Hình ảnh cho thấy sự không tôn trọng khán giả của Angela Baby và đoàn phim 'Cô phương bất tự thưởng'

Sự việc này từng xảy ra với Angela Baby khi cô quay bộ phim “Cô phương bất tự thưởng”. Diễn xuất kém cùng với việc thường xuyên dùng thế thân và công nghệ hỗ trợ khiến bà xã Huỳnh Hiểu Minh nhận nhiều chỉ trích từ dư luận.

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