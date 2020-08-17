Ồn ào cũ chưa qua, Tiêu Chiến lại tiếp tục vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ

Nửa năm sau khi xảy ra lùm xùm này, dù đã rất cố gắng nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa thể quay trở lại showbiz. Những bộ phim hay chương trình có Tiêu Chiến tham gia đều bị ảnh hưởng bởi làn sóng tẩy chay này. Mặc dù vậy những thông tin liên quan đến mỹ nam Tiêu Chiến vẫn luôn là chủ đề hot nhất trên mạng xã hội.

Sau thành công của bộ phim “ Trần Tình Lệnh ”, sự nghiệp của Tiêu Chiến lên như diều gặp gió. Anh liên tiếp nhận được nhiều kịch bản hay và tham gia nhiều show truyền hình. Vậy nhưng sự việc ngày 27/2 do fan hâm mộ gây ra đã khiến Tiêu Chiến trở thành mục tiêu tẩy chay của cộng đồng mạng.

Vậy nhưng những thông tin liên quan đến Tiêu Chiến vẫn luôn hot nhất mạng xã hội xứ Trung

Mới đây có tin đồn cho rằng Tiêu Chiến sẽ hợp tác cùng Hoàng Cảnh Du trong dự án phim truyền hình “Vương Bài”. Bộ phim sẽ được khởi quay trong tháng 8 này. Những hình ảnh của Tiêu Chiến và Hoàng Cảnh Du cũng được đăng tải nhưng fan hâm mộ mỹ nam họ Tiêu không dám tin vào những thông tin này khi chưa có xác nhận từ phía Tiêu Chiến. Điều này được giải thích là do suốt nửa năm qua fan của Tiêu Chiến đã ăn “dưa bở” quá nhiều lần nên giờ đây họ luôn cảnh giác với những tin đồn có liên quan đến thần tượng.

Có thông tin cho rằng Tiêu Chiến và Hoàng Cảnh Du sẽ hợp tác trong phim 'Vương Bài'

Chiều ngày 16/8, thông tin Tiêu Chiến phẫu thuật thẩm mỹ lại trở thành chủ đề được quan tâm nhất của cộng đồng mạng xứ Trung khi có tin đồn cho rằng mỹ nam họ Tiêu đã cắt mí mắt. Theo nguồn tin này, Tiêu Chiến đã ký tặng lên hình của một bác sĩ thẩm mỹ họ Lưu đồng thời một đoạn nói chuyện làm lộ thông tin anh từng cắt mí mắt ở đây đã bị rò rỉ. Vậy nhưng ngay sau đó phía viện thẩm mỹ đã lên tiếng phủ nhận, đồng thời khẳng định Tiêu Chiến chưa từng đến đây để chỉnh sửa nhan sắc. Phía Tiêu Chiến cũng like bài viết này như một lời khẳng định rằng mỹ nam họ Tiêu không "dao kéo".