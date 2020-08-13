Nửa năm bị antifan tẩy chay, Tiêu Chiến quyết thử sức trong lĩnh vực kinh doanh

Sao quốc tế 13/08/2020 19:52

Gần nửa năm không thể hoạt động showbiz vì antifan tẩy chay, nam diễn viên Tiêu Chiến đã tìm được hướng đi mới trong sự nghiệp.

Sau quãng thời gian im ắng, mới đây phòng làm việc của Tiêu Chiến đã đăng tải những hình ảnh mới nhất của mỹ nam “Trần Tình Lệnh”. Dù chỉ là những hình ảnh đời thường của "chàng Ngụy Vô Tiện" nhưng vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Trải qua nhiều sóng gió sau sự kiện ngày 27/2, Tiêu Chiến dường như đã lấy lại cân bằng và bình thản hơn trong cuộc sống.

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Những hình ảnh mới nhất của Tiêu Chiến được phòng làm việc đăng tải
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Nhan sắc của mỹ nam họ Tiêu trong clip nhận được sự quan tâm đặc biệt của fan hâm mộ

Do bị tẩy chay nên nửa năm qua Tiêu Chiến dường như không tham gia bất kỳ hoạt động showbiz nào. Nhiều người nhận xét mỹ nam họ Tiêu khá nhàn rỗi trong quãng thời gian vừa qua. Vậy nhưng thực tế không phải như vậy. Một người thạo tin cho biết, Tiêu Chiến có một người bạn quê ở Tân Cương. Dịp Tết vừa qua Tiêu Chiến đã về đây khảo sát và dự định đầu tư kinh doanh rượu vang. Cũng theo nguồn tin này, đây là một dự án rất lớn, người phụ trách chính là dì của Tiêu Chiến. Hiện nay công việc đầu tư của mỹ nam họ Tiêu khá thuận lợi.

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Suốt 6 tháng qua Tiêu Chiến bị antifan tẩy chay và chưa thể quay trở lại showbiz

Khi bị antifan tẩy chay, Tiêu Chiến không suy sụp như nhiều người vẫn nghĩ. Anh âm thầm lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh mà không ai biết. Khi thông tin này được đăng tải, fan hâm mộ Tiêu Chiến vô cùng vui mừng và không quên gửi lời chúc mừng đến thần tượng của mình.

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Trong giai đoạn bị tẩy chay, Tiêu Chiến đã chuyển hướng kinh doanh rượu vang

Nổi tiếng sau thành công của “Trần Tình Lệnh” nhưng suốt nhiều tháng qua nam diễn viên Tiêu Chiến luôn vướng phải ồn ào tẩy chay. Mọi hoạt động nghệ thuật của anh gần như bị đóng băng hoàn toàn khiến nhiều người tiếc nuối.

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Vẫn chưa chính thức quay trở lại showbiz nhưng dường như nam diễn viên Tiêu Chiến lại tiếp tục bị liên lụy bởi hành động của fan hâm mộ.

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Từ khóa:   Trần Tình Lệnh diễn viên Tiêu Chiến Ngụy Vô Tiện

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