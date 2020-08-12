Fan hâm mộ Tiêu Chiến lại rủ nhau tẩy chay bộ phim Hoa ngữ hot nhất hiện nay

Vẫn chưa chính thức quay trở lại showbiz nhưng dường như nam diễn viên Tiêu Chiến lại tiếp tục bị liên lụy bởi hành động của fan hâm mộ.

“Lấy danh nghĩa người nhà” đang là bộ phim truyền hình hot nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên đình đám như: Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long, Trương Tân Thành. Mặc dù mới phát sóng được 4 tập nhưng bộ phim đã có được những chỉ số truyền thông đáng ngưỡng mộ. Những chỉ số rating đáng ngưỡng mộ của bộ phim 'Lấy danh nghĩa người nhà' Theo nhận xét của nhiều người, rất có thể “Lấy danh nghĩa người nhà” sẽ trở thành bộ phim được yêu mến nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ mùa hè năm nay. Điểm Douban đánh giá cho bộ phim này cũng rất cao với 8.6 điểm, trong đó chủ yếu là đánh giá 5 sao và 4 sao. Được khán giả quan tâm là vậy nhưng fan của nam diễn viên Tiêu Chiến lại rủ nhau tẩy chay bộ phim này.

Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long, Trương Tân Thành cùng làm nên thành công của bộ phim này Nguyên nhân của sự việc này được QQ cho hay là do biên kịch của bộ phim “Lấy danh nghĩa người nhà” Thủy Thiên Mặc từng tẩy chay Tiêu Chiến sau lùm xùm ngày 27/2. Chính vì vậy đến nay fan hâm mộ Tiêu Chiến cũng quay lại "trả thù" phim do Thủy Thiên Mặc biên kịch. Chưa hết, biên kịch này còn mạnh miệng nói rằng không chào đón fan hâm mộ của Tiêu Chiến khiến sự việc ngày càng căng thẳng. Trong khi đó fan của Tiêu Chiến rủ nhau tẩy chay bộ phim 'Lấy danh nghĩa người nhà' Ngoài lý do này, thời gian gần đây cũng có tin đồn cho rằng bộ phim “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn” của Tiêu Chiến sẽ được phát sóng vào ngày 10/8 nhưng cuối cùng “Lấy danh nghĩa người nhà” lại được chiếu. Chính điều này khiến nhiều fan hâm mộ Tiêu Chiến hoài nghi “Lấy danh nghĩa người nhà” đã đoạt thời gian phát sóng của “Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn”.

Có vẻ như hành động của fan hâm mộ khiến con đường quay trở lại showbiz của Tiêu Chiến ngày một khó hơn Mặc dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa, hành động của fan Tiêu Chiến cũng ảnh hưởng rất nhiều đến thần tượng. Sau sự việc ngày 27/2, Tiêu Chiến vẫn chưa thể quay trở lại showbiz một cách bình thường vì vướng phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ dư luận. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, không biết khi nào mỹ nam họ Tiêu mới có thể xuất hiện trước công chúng.

Netizen xứ Trung sửng sốt trước thông tin Tiêu Chiến và Lý Hiện sẽ cùng hợp tác trong ‘Sam Sam Đến Rồi’ Thông tin hai nam thần Tiêu Chiến và Lý Hiện sẽ cùng hợp tác trong một dự án đình đám khiến fan hâm mộ xứ Trung đứng ngồi không yên.

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