Netizen xứ Trung sửng sốt trước thông tin Tiêu Chiến và Lý Hiện sẽ cùng hợp tác trong ‘Sam Sam Đến Rồi’

Sao quốc tế 29/07/2020 09:01

Thông tin hai nam thần Tiêu Chiến và Lý Hiện sẽ cùng hợp tác trong một dự án đình đám khiến fan hâm mộ xứ Trung đứng ngồi không yên.

Phim truyền hình “Sam Sam Đến Rồi” được chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám của nhà văn Cố Mạn và bộ phim này cũng làm nên tên tuổi của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh. Đây là một trong những bộ phim ngôn tình chuyển thể thành công nhất của màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Vậy nhưng gần đây có thông tin rằng bản điện ảnh của “Sam Sam Đến Rồi” chuẩn bị khởi quay, điều đặc biệt là Lý HiệnTiêu Chiến sẽ cùng hợp tác trong dự án này.

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'Sam Sam Đến Rồi' là bộ phim làm nên tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh

Lý Hiện từng rất thành công với vai diễn Hàn Thương Ngôn trong “Cá Mực Hầm Mật”. Sau thành công của vai diễn này, sự nghiệp của Lý Hiện lên như diều gặp gió. Nhiều người dự đoán nếu tham gia “Sam Sam Đến Rồi”, Lý Hiện sẽ vào vai tổng tài bá đạo Phong Đằng.

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Hiện nay Lý Hiện là một cái tên được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt săn đón

Không chỉ vậy, thông tin từ QQ cho hay, mỹ nam Tiêu Chiến cũng sẽ tham gia bản điện ảnh của “Sam Sam Đến Rồi”. Sau thời gian bị cộng đồng mạng tẩy chay vì những hành động của fan hâm mộ, Tiêu Chiến luôn vướng tin đồn sẽ tham gia rất nhiều dự án. Vậy nhưng gần đây phía nam diễn viên điển trai luôn có những hành động rất thận trọng để đối phó lại phản ứng của antifan.

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Đặc biệt theo nguồn tin này Tiêu Chiến cũng sẽ tham gia bản điện ảnh của 'Sam Sam Đến Rồi'
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Ngô Tuyên Nghi được cho là sẽ đảm nhiệm vai Tiết Sam Sam

Cũng theo nguồn tin này, nữ diễn viên Ngô Tuyên Nghi sẽ đảm nhiệm vai nữ chính Tiết Sam Sam. Nếu như Tiêu Chiến và Lý Hiện cùng tham gia dự án này, khả năng lớn Lý Hiện sẽ vào vai Phong Đằng còn vai diễn của Tiêu Chiến vẫn chưa được tiết lộ. Mặc dù đây chỉ là tin đồn nhưng sự góp mặt của hai nam thần đình đám cũng khiến fan hâm mộ xứ Trung đứng ngồi không yên.

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Từ khóa:   mỹ nam Tiêu Chiến Lý Hiện Triệu Lệ Dĩnh

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