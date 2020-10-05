Món quà đặc biệt Tiêu Chiến gửi đến fan hâm mộ đúng ngày sinh nhật tuổi 29

Mặc dù sau sự việc ngày 27/2, mỹ nam Tiêu Chiến ít xuất hiện ở những sự kiện nhưng chủ đề liên quan đến anh vẫn luôn được nói đến nhiều nhất trên mạng xã hội xứ Trung. Điều đó chứng tỏ sức ảnh hưởng từ cái tên Tiêu Chiến đến Cbiz vẫn rất lớn dù vướng phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ đến từ các antifan.

Hòa mình vào thiên nhiên có lẽ là cách giúp con người ta bình tâm nhanh nhất

Trong suốt thời gian vừa qua, bằng nhiều hình thức khác nhau Tiêu Chiến vẫn luôn gửi thông điệp đến fan hâm mộ của mình. Vào đúng ngày sinh nhật, phòng làm việc của mỹ nam “Trần Tình Lệnh” đã đăng tải bộ hình mới nhất của anh. Qua những tấm hình này, có thể thấy Tiêu Chiến hiện tại rất lạc quan. Anh để kiểu tóc mới trông rắn rỏi, mạnh mẽ nhưng vẫn đầy sức hút.

Nhan sắc vạn người mê của Tiêu Chiến dù để tóc ngắn

Sau sự việc ngày 27/2, Tiêu Chiến đã dần dần lấy lại cân bằng

Những khoảnh khắc bình yên hiếm có của Tiêu Chiến được phòng làm việc đăng tải

Dù hạn chế xuất hiện nhưng sức ảnh hưởng từ cái tên Tiêu Chiến đối với Cbiz vẫn rất lớn

Với những cố gắng của bản thân, fan hâm mộ hy vọng rằng Tiêu Chiến sẽ sớm quay trở lại sự nghiệp đỉnh cao

Sau thành công của “Trần Tình Lệnh”, Tiêu Chiến có sự bứt phá mạnh mẽ trong sự nghiệp. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành hai cái tên được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Vậy nhưng sự việc ngày 27/2 đã khiến công việc của mỹ nam họ Tiêu bị chững lại. Dù vướng phải rất nhiều thị phi nhưng Tiêu Chiến vẫn lạc quan hướng về những điều tốt đẹp nhất.