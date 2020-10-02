Những người đẹp bị Thành Long gây tổn thương, Ngô Ỷ Lợi không phải người thảm nhất

Sao quốc tế 02/10/2020 07:08

Nổi tiếng trong sự nghiệp nhưng đời tư trăng hoa của Thành Long cũng khiến nhiều người đẹp lao đao.

Ngoài những tác phẩm và đóng góp cho phim ảnh nhiều năm qua, Thành Long còn nổi tiếng trong giới showbiz vì những mối quan hệ ngoài luồng đầy thị phi. Mặc dù đã có tuổi và có gia đình nhưng mỗi khi tham gia sự kiện, Thành Long đều có những hành động “trêu hoa ghẹo nguyệt” với những người đẹp nổi tiếng như Phạm Băng Băng, Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi…

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Thành Long từng có những hành động quá mức thân thiết với Phạm Băng Băng
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Thành Long còn bị phát hiện hôn Từ Tịnh Lôi trong xe
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Chương Tử Di và Thành Long cũng vướng nhiều thị phi

Mối quan hệ giữa Thành Long với các người đẹp kể trên chỉ là tin đồn vậy nhưng điều đó lại gây thị phi trong suốt một thời gian dài. Khi đã có gia đình hạnh phúc với Lâm Phụng Kiều, Thành Long vẫn ngoại tình với Ngô Ỷ Lợi khiến cô mang thai. Dù chưa một lần thừa nhận Ngô Trác Lâm là con gái mình nhưng với truyền thông, “Tiểu Long Nữ” chính là đứa con không được thừa nhận của Thành Long.

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Dù có vợ đẹp nhưng Thành Long thường bị bóc mẽ tính trăng hoa
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Ngô Trác Lâm sinh ra đã không được Thành Long thừa nhận

Có lẽ trong số những người đẹp từng có liên quan đến Thành Long, Ngô Ỷ Lợi không phải là người bị hại thảm nhất. Người thảm nhất chính là Ngô Trác Lâm. Dù không làm gì sai nhưng cả đời cô bé bị bố đẻ bỏ rơi, ngay cả mẹ ruột cũng thường bất hòa. Có bố là người nổi tiếng nên mọi hành động của Ngô Trác Lâm đều trở thành thị phi và nhận nhiều dị nghị từ dư luận. Có lẽ làm con của người nổi tiếng chính là bi kịch của Ngô Trác Lâm.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Ngô Ỷ Lợi Ngô Trác Lâm

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