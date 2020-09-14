Người tình một thuở hé lộ ngoài Ngô Trác Lâm, Thành Long có rất nhiều con rơi?

Người tình Thành Long bất ngờ tiết lộ con gái mình có rất nhiều anh chị em khiến nam tài tử nổi tiếng hứng chịu chỉ trích từ dư luận.

Chuyện tình Ngô Ỷ Lợi – Thành Long luôn là đề tài được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt khai thác suốt 20 năm qua. Dù chưa một lần thừa nhận Ngô Trác Lâm là con gái mình nhưng với dư luận, “Tiểu Long Nữ” chính là con gái bị bỏ rơi của nam diễn viên Thành Long.

Thành Long thành công trong sự nghiệp nhưng cũng gặp nhiều tai tiếng về thói trăng hoa

Thời gian vừa qua, trong khi con trai Thành Long – Phòng Tổ Danh ít khi xuất hiện trước truyền thông sau khi bị phát hiện sử dụng ma túy thì mẹ con Ngô Ỷ Lợi lại thường xuyên xuất hiện trên các trang giải trí hàng đầu Hoa ngữ vì những bê bối cá nhân. Mới đây, một dòng trạng thái của Ngô Ỷ Lợi lại khiến nhiều người tò mò về thói trăng hoa của Thành Long.

Mặc dù không được Thành Long thừa nhận nhưng Ngô Trác Lâm vẫn luôn là trung tâm chú ý của truyền thông Hoa ngữ

Trên trang cá nhân, tình cũ Thành Long viết rằng con gái mình vẫn còn có nhiều anh chị em khác nữa. Chính điều này khiến dư luận đặt câu hỏi phải chăng ngoài Ngô Trác Lâm, Thành Long còn có rất nhiều con rơi khác? Vậy nhưng ngay sau khi đăng tải, Ngô Ỷ Lợi đã vội vàng xóa bài viết này đồng thời đính chính rằng mọi người không nên hiểu sai ý mình.

Ngô Ỷ Lợi vô tình đăng dòng trạng thái cho biết con gái mình có nhiều anh chị em

Đời tư của mẹ con Ngô Ỷ Lợi luôn khiến nam tài tử nổi tiếng Thành Long phải đau đầu

Từ trước đến nay mọi người chỉ biết Thành Long có một người con trai cùng Lâm Phụng Kiều và một đứa con gái không thừa nhận với Ngô Ỷ Lợi.

Thực hư chuyện Thành Long chính là người đàn ông bí mật của Trương Bá Chi Mới đây truyền thông Hong Kong đăng tải thông tin Thành Long chính là cha của đứa con thứ ba nhà Trương Bá Chi khiến nhiều người bán tín bán nghi.

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