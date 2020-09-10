Ngã ngửa trước nhan sắc thật của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi

Khi không được hỗ trợ bởi công nghệ, nhan sắc của Lưu Diệc Phi lộ rõ nhiều khuyết điểm khiến fan hâm mộ thất vọng.
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Những hình ảnh mới nhất của “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi khiến rất nhiều fan hâm mộ của cô thất vọng. Mặc dù mới hơn 30 tuổi nhưng trên mặt và cổ của Lưu Diệc Phi đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. Dường như “nàng Tiểu Long Nữ” đã đánh mất dung nhan từng làm nên tên tuổi của mình.
Nhìn những hình ảnh mới của Lưu Diệc Phi, nhiều fan hâm mộ tỏ thái độ thất vọng về dung nhan của thần tượng. Tuy nhiên, không ít người vẫn khen Lưu Diệc Phi xinh đẹp: “Ngoài hàm răng, thật sự rất xinh đẹp”. Từ trước đến nay, mỹ nhân họ Lưu vẫn luôn được người hâm mộ xứ Trung yêu mến bởi vẻ đẹp thanh thoát, tự nhiên. Thế nhưng thời gian gần đây Lưu Diệc Phi thường nhận những nhận xét trái chiều về nhan sắc.
Lưu Diệc Phi nổi tiếng từ khi còn khá trẻ. Nhờ vẻ đẹp thoát tục của mình cô ghi dấu ấn với nhiều vai diễn cổ trang như Tiểu Long Nữ trong “Thần Điêu Đại Hiệp” hay Vương Ngữ Yên trong “Thiên Long Bát Bộ”. Nhiều năm trở lại đây Lưu Diệc Phi rất ít khi đóng phim truyền hình mà chủ yếu đóng phim điện ảnh. Mặc dù khá xinh đẹp nhưng diễn xuất của cô không được đánh giá cao.
Hiện nay bộ phim điện ảnh “Hoa Mộc Lan” của Lưu Diệc Phi đang được công chiếu. Thế nhưng ngay tại Trung Quốc bộ phim này của mỹ nhân họ Lưu cũng không được đánh giá cao.