Ngã ngửa trước nhan sắc thật của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi

Những hình ảnh mới nhất của “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi khiến rất nhiều fan hâm mộ của cô thất vọng. Mặc dù mới hơn 30 tuổi nhưng trên mặt và cổ của Lưu Diệc Phi đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. Dường như “nàng Tiểu Long Nữ” đã đánh mất dung nhan từng làm nên tên tuổi của mình.

Những hình ảnh mới của Lưu Diệc Phi nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng

Mặc dù mới hơn 30 tuổi nhưng trên gương mặt Lưu Diệc Phi đã có nhiều dấu hiệu lão hóa

Vẫn luôn được đánh giá là mỹ nhân hàng đầu Cbiz nhưng thời gian gần đây nhan sắc của Lưu Diệc Phi luôn khiến fan hâm mộ thất vọng

Trước đây Lưu Diệc Phi luôn được đánh giá cao về nhan sắc

Nhìn những hình ảnh mới của Lưu Diệc Phi, nhiều fan hâm mộ tỏ thái độ thất vọng về dung nhan của thần tượng. Tuy nhiên, không ít người vẫn khen Lưu Diệc Phi xinh đẹp: “Ngoài hàm răng, thật sự rất xinh đẹp”. Từ trước đến nay, mỹ nhân họ Lưu vẫn luôn được người hâm mộ xứ Trung yêu mến bởi vẻ đẹp thanh thoát, tự nhiên. Thế nhưng thời gian gần đây Lưu Diệc Phi thường nhận những nhận xét trái chiều về nhan sắc.