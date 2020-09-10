Ngã ngửa trước nhan sắc thật của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 10/09/2020 17:28

Khi không được hỗ trợ bởi công nghệ, nhan sắc của Lưu Diệc Phi lộ rõ nhiều khuyết điểm khiến fan hâm mộ thất vọng.

Những hình ảnh mới nhất của “thần tiên tỷ tỷLưu Diệc Phi khiến rất nhiều fan hâm mộ của cô thất vọng. Mặc dù mới hơn 30 tuổi nhưng trên mặt và cổ của Lưu Diệc Phi đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. Dường như “nàng Tiểu Long Nữ” đã đánh mất dung nhan từng làm nên tên tuổi của mình.

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Những hình ảnh mới của Lưu Diệc Phi nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng
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Mặc dù mới hơn 30 tuổi nhưng trên gương mặt Lưu Diệc Phi đã có nhiều dấu hiệu lão hóa
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Vẫn luôn được đánh giá là mỹ nhân hàng đầu Cbiz nhưng thời gian gần đây nhan sắc của Lưu Diệc Phi luôn khiến fan hâm mộ thất vọng 
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Trước đây Lưu Diệc Phi luôn được đánh giá cao về nhan sắc

Nhìn những hình ảnh mới của Lưu Diệc Phi, nhiều fan hâm mộ tỏ thái độ thất vọng về dung nhan của thần tượng. Tuy nhiên, không ít người vẫn khen Lưu Diệc Phi xinh đẹp: “Ngoài hàm răng, thật sự rất xinh đẹp”. Từ trước đến nay, mỹ nhân họ Lưu vẫn luôn được người hâm mộ xứ Trung yêu mến bởi vẻ đẹp thanh thoát, tự nhiên. Thế nhưng thời gian gần đây Lưu Diệc Phi thường nhận những nhận xét trái chiều về nhan sắc.

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Nhiều người vẫn khen ngợi nhan sắc này của Lưu Diệc Phi
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Trong khi các fan hâm mộ của mỹ nhân họ Lưu khá thất vọng vì nhan sắc hiện tại của thần tượng

Lưu Diệc Phi nổi tiếng từ khi còn khá trẻ. Nhờ vẻ đẹp thoát tục của mình cô ghi dấu ấn với nhiều vai diễn cổ trang như Tiểu Long Nữ trong “Thần Điêu Đại Hiệp” hay Vương Ngữ Yên trong “Thiên Long Bát Bộ”. Nhiều năm trở lại đây Lưu Diệc Phi rất ít khi đóng phim truyền hình mà chủ yếu đóng phim điện ảnh. Mặc dù khá xinh đẹp nhưng diễn xuất của cô không được đánh giá cao.

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Khi không có lớp trang điểm và sự hỗ trợ của công nghệ, nhan sắc của Lưu Diệc Phi ngày một tuột dốc

Hiện nay bộ phim điện ảnh “Hoa Mộc Lan” của Lưu Diệc Phi đang được công chiếu. Thế nhưng ngay tại Trung Quốc bộ phim này của mỹ nhân họ Lưu cũng không được đánh giá cao.

Nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ của Lưu Diệc Phi có được đều là nhờ hóa trang

Nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ của Lưu Diệc Phi có được đều là nhờ hóa trang

Mặc dù luôn được ví von sở hữu nhan sắc ‘thần tiên tỷ tỷ’ nhưng ít ai ngờ để có được điều này, Lưu Diệc Phi đều nhờ vào đội ngũ hóa trang.

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Từ khóa:   thần tiên tỷ tỷ Hoa Mộc Lan Tiểu Long Nữ

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